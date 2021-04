Sanidad alerta: "La situación en los hospitales asturianos es altamente preocupante y hay una tendencia al ascenso"

Primero las buenas noticias. En el mes de abril se vacunaron en el Principado 96.000 personas. "Una de cada cuatro personas a vacunar ya tiene una dosis, esta proporción sube a una de cada dos personas en mayores de 70 años", explicó Cofiño. Pero ojo porque también siguen subiendo los contagios, sobre todo entre personas jóvenes debido, entre otras cosas, a las vacaciones de Semana Santa y al aumento de la vida social con la llegada de la primavera y del buen tiempo. De hecho hay otros datos no tan positivos: Asturias ya ha detectado un caso de cepa sudafricana y sospecha de 25 personas que podrían estar infectadas con la cepa brasileña. Y el grupo de rastreadores, que hasta hace pocas semanas identificaban dos contactos estrechos por cada caso diagnosticado, "ahora ya detectan 4 contactos estrechos por cada caso positivo".

"Por eso es importante la reducción de daños: todos los que hayan tenido una situación de riesgo o de exposición es fundamental que eviten contacto con personas vulnerables", afirmó Cofiño haciendo hincapié en que "la presión en la UCI sigue siendo alta". El director general de Salud Pública también se refirió a que Asturias rechaza realizar cribados poblacionales por edades dado que, según sostienen los responsables de Salud en la región, suponen "un gasto muy gasto de recursos para un resultado poco claro".

AstraZeneca

Ismael Huerta, jefe de Vigilancia Epidemiológica, explicó en la misma comparecencia que ahora mismo Asturias está vacunando con AstraZeneca a personas de entre los 65 a 60 años y en cuanto cierren ese grupo se subirá al grupo de 65 a 69 años. "Se están vacunando millones de personas y eso es lo que nos permite detectar situaciones de riesgo que aparecen en una de cada millón de personas vacunadas", argumentó Huerta explicando que lo que está pasando ahora mismo con la vacuna de Janssen "es similar a lo que pasó con AstraZeneca".

Respecto a la recepción de nuevas vacunas, se detalló que Asturias ha recibido esta semana 22.000 dosis de AstraZeneca de las que más de 5.000 están reservadas por las dudas que generan cómo van a seguir llegando y porque "todavía no se ha establecido qué va a suceder con las segundas dosis", afirmó el Principado. De Moderna se han recibido 9.500 dosis de las que 4.750 se reservan para futuras segunda dosis cuando corresponda.

El gobierno regional asegura que en el futuro se van a instalar nuevos puntos de vacunación "conforme se vayan recibiendo nuevas dosis". Y lo que no se altera es el objetivo: el 70 por ciento de la población tendría que estar inmunizada antes del verano.

Récord

Asturias volvió a batir ayer el récord de vacunas contra la covid-19 administradas en un solo día tras inocular 11.649 dosis en una jornada, lo que eleva a 333.005 las utilizadas ya desde que comenzó la campaña el pasado 27 de diciembre. Eso supone que el Principado ya está llamando (al menos en el área de Gijón) a personas de 62 años de edad. De esta forma, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud, el 10,4 por ciento de la población -106.485 personas- están ya inmunizadas contra la enfermedad mientras que el 22,2 por ciento -226.520- han recibido al menos una dosis. Además hoy se pone en marcha el "vacunódromo" del centro comercial Parque Astur en Avilés. En este sentido el aumento de llegadas de dosis de la vacuna de Pfizer va a hacer que la paralización de otras marcas "no suponga ningún tipo de retraso".

Situación en hospitales

Es lo que más inquieta a las autoridades. "La situación es altamente preocupante. El crecimiento de ingresos nos hace sospechar que estamos en el inicio de la cuarta ola. No solo estamos preocupados, también estamos preparados", contó Concepción Saavedra, gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Al hilo de esa cuarta ola Cofiño avisó que esa tendencia de crecimiento de casos ya es evidente en 11 comunidades y "desconocemos la magnitud que tendrá la cuarta ola. No tenemos aún unas coberturas muy altas y eso solo lo conseguiremos en verano", de ahí que sea fundamental ganar tiempo para progresar en la vacunación.

Saavedra le puso las cifras asistenciales a la pandemia. En la última semana 184 personas han ingresado en los hospitales asturianos, 31 en unidades de cuidados intensivos. El 13 de abril eran 182 los pacientes ingresados en diferentes recursos hospitalarios y en la UCI estaban ingresados 66 pacientes (un ascenso del 2 por ciento respecto a la semana anterior). La situación, en porcentaje, es que el 40,94 por ciento de las camas de críticos están ya ocupadas. "Las próximas dos semanas serán complicadas", afirmó Saavedra.

Teléfono de las vacunas

De la preocupación de la población por las vacunas habla el hecho de que más de 368.000 personas han llamado en las últimas semanas al número de información de vacunas del gobierno del Principado de Asturias. También recordó que para todos esos temas informativos de vacunas no hay que llamar al 112 ni al centro de salud sino al teléfono habilitado: 984016144. La cita solo la ofrece el sistema automatizdo -no se puede llamar para conseguir cita- y si tras tres llamadas del robot no se logra avanzar, entonces será alguien del SESPA quien llame al ciudadano.

El 984016144 no está pensado para dar citas a demanda del que llama. Es un número de atención al ciudadano para resolver dudas. Así que a ese teléfono se puede llamar para recibir información general de las vacunas o la campaña de vacunación, también podrán darle la fecha estimada de la vacunación según el año de nacimiento, y podrá consultar para cuándo tiene la cita en el caso de que se haya concertado y no recuerde los detalles. También puede llamar para conocer "su estado", es decir que le dirán si está sin llamar, si le han llamado y no han establecido contacto... También se debe llamar a ese teléfono para actualizar su número de contacto. "Es muy importante que se actualicen los teléfonos para que podamos citarles", comentó la gerente del Sespa. Saavedra también matizó que quien quiera confirmar una cita o consultar cuál es su estado "debe hacerlo llamado desde el mismo teléfono desde el que se les llamó" para que el sistema automatizado interprete correctamente el perfil de quien llama.