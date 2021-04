¿Qué pasa si me llaman para la cita de la vacuna y no lo cojo o se corta?

Aún así, merece la pena conocer bien el procedimiento de este sistema de citas automatizado.

Y lo primero que hay que saber es que no se trata de una llamada única. Cada usuario podrá recibir hasta un máximo de seis llamadas que, de no resultar efectivas, derivarán en una séptima llamada por parte de alguna de las personas que trabajan en el Sespa. Así lo ha explicado la responsable.

¿Qué pasa si no entiendo al robot, no me entiende, no oigo o se corta la llamada?

La gestión automatizada está programada para que primero tenga en cuenta "un ciclo de tres llamadas (mañana, tarde y al día siguiente)", explicó concepción Saavedra. Si en ninguna de esas llamadas se logra contactar o no se puede llevar a cabo la cita, entonces "habrá un segundo ciclo de otras tres llamadas en días siguientes", comentó Saavedra. Y si no tampoco así el usuario contesta o se puede establecer la cita, entonces "será un operador del Servicio de Salud el que le llamará para darle esa cita".

Así que si no está localizable o no se arregla con este tipo de cita automática, le llamará una persona", insistió la gerente. Lo mismo ocurre si se corte la llamada y no se haya podido cerrar una cita, el sistema volverá a llamar. Si, en esta llamada interrumpida, se ha logrado cerrar una fecha, tendrá que llevar un SMS al móvil. Además, los días previos a la vacunación, también le llamarán a modo de recordatorio.

¿Se puede devolver la llamada?

El 984016144 no está pensado para dar citas a demanda del que llama. Es un número de atención al ciudadano para resolver dudas. Así que a ese teléfono se puede llamar para recibir información general de las vacunas o la campaña de vacunación, también podrán darle la fecha estimada de la vacunación según el año de nacimiento, y podrá consultar para cuándo tiene la cita en el caso de que se haya concertado y no recuerde los detalles. También puede llamar para conocer "su estado", es decir que le dirán si está sin llamar, si le han llamado y no han establecido contacto... También se debe llamar a ese teléfono para actualizar su número de contacto. "Es muy importante que se actualicen los teléfonos para que podamos citarles", comentó la gerente del Sespa.

A ese teléfono deben llamar, también, los ciudadanos que sepan que ya han llamado a casi todo su grupo de edad y no les hayan llamados. "Si tiene alguna duda no llame al centro de salud o al 112. Llame a este teléfono: 984016144"

Este sistema del Servicio de Salud ha recibido ya 343.231 llamadas desde que se puso en marcha. Más de 12.000 personas solicitaron ya cambios de teléfono y mas de 84.000 llamadas se realizaron para demandar información

Si todas las opciones de este teléfono no cubren las necesidades, se puede mandar un correo a incidenciacitacionautomatica@sespa.es

Recibirá un SMS de recuerdo

Las citas que se confirman se ratifican con un SMS que va a llegar al teléfono móvil del usuario. Y que se recibirán dos veces: una tras la confirmación telefónica y otra con un poco de antelación si es que la cita era con un horizonte largo. Si consigue una cita y dice que sí, al colgar le va a llegar un SMS recordándoselo.