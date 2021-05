El alumnado de Tapia y Vegadeo, en contra del traslado de la EBAU a Luarca

Los alumnos de Bachillerato de los institutos Marqués de Casariego, en Tapia, y Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, se suman al malestar manifestado el viernes por la dirección de sus centros educativos y las asociaciones de madres y padres ante el traslado de los exámenes de Evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) de Tapia de Casariego a Luarca.

No ven acertado el cambio los alumnos tapiegos, que recuerdan que el año pasado, ya en pandemia, el examen se desarrolló en el polideportivo municipal “con todas las medidas sanitarias y sin ningún incidente”. Consideran que Tapia es el “punto intermedio” del Noroccidente adecuado para recibir al alumnado de los institutos de Vegadeo, Navia y Luarca, además del tapiego, y no entienden cómo no se ha pensado en el viaje que tendrán que hacer los estudiantes del instituto de Vegadeo residentes en los concejos de los Oscos o Taramundi.

En Vegadeo, la alumna Laura Veiguela, en representación de sus compañeros, explica que en su centro el cambio les afectará mucho. “Habrá estudiantes que tendrán que hacer dos horas de viaje cada día para ir a realizar los exámenes a Luarca, será agotador”, expone.