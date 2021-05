La Policía reforzará la vigilancia de las medidas anticovid los fines de semana

La Policía reforzará la vigilancia de las medidas anticovid en los fines de semana aunque el Principado, por ahora, no prevé la adopción de iniciativas “que afecten a los derechos fundamentales”, según destacó el consejero de Salud, Pablo Fernández, al término de una reunión con los responsables policiales de Oviedo, Gijón, Avilés y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. En este encuentro participaron la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez.

El consejero de Salud transmitió un mensaje optimista tras la reunión, que sirvió para evaluar la respuesta de la población tras finalizar el estado de alarma. “Afortunadamente, en Asturias el comportamiento ha sido ejemplar y no ha habido más incidentes que en otros fines de semana”, aseguró Pablo Fernández, quien confirmó que se sostendrá ese refuerzo para que la situación “se mantenga siempre dentro de control”. También destacó que el Principado “no ha puesto en marcha medidas que afecten a derechos fundamentales”, pero lo hará, si es necesario, “por un aumento de la incidencia rápido en alguna localización”, pidiendo antes “autorización” al Tribunal Superior de Justicia. Entre esas posibles medidas, Fernández apuntó “los cierres perimetrales, derechos de reunión o, como en otras autonomías, toques de queda, aunque no es previsible”, matizó. El consejero de Salud tampoco quiso descartar que el ocio nocturno vaya a poder a abrir este verano Asturias: “No podemos hacer previsiones mucho más allá de una semana”. Fernández precisó que el sector “más afectado” ahora por el covid-19 son los jóvenes y abogó “por trabajar con ellos, no contra ellos”.