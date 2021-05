El Principado ha advertido hoy de un bulo sobre la campaña de vacunación con Janssen que circula por la red. Por lo que ha publicado la consejería de Salud a través de su cuenta oficial de Twitter, la falsa noticia ha corrido a través de Whatsapp. Se trata de un mensaje en el que se puede leer lo siguiente: "Hola chicas, me dice mi madre que trabaja en el Huca, que están buscando gente no vacunada de entre 65 y 70 con Janssen (de la cuenca del Caudal). Tienen que llamar a los rastreadores del Huca dando los datos. Por si conocéis a alguien. Tienen 1.000 y pico vacunas y no encuentran gente". Tal y como advierte el gobierno regional, esta información es falsa. Por ello, piden a los asturianos que no compartan esta información con familiares, amigos y demás contactos.

🚨BULO🚨

👁️ Que no te la peguen!!



🗣️Si recibes un mensaje como éste 👇🏼👇🏼👇🏼 Es falso. No lo reenvíes a tu familia, amistades y contactos



✂️⛓️ Rompe la cadena #stopbulos #vacunacion pic.twitter.com/ttlBxo9RSw — AsturSalud (@astursalud) 22 de mayo de 2021

Este no es el primer bulo que se corre por Asturias a cuenta de la campaña de vacunación. Fue a mediados de abril. En aquella ocasión, el mensaje decía que si se acudía al centro de vacunación instalado en Parque Astur (Corvera) a última hora de la tarde, vacunaban a cualquier persona que pasase por allí. Como en esta ocasión, aquella información es completamente falsa.