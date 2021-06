Más aprobados, más alumnos con notas altas y peores calificaciones en inglés y latín: así les salió la EBAU a los estudiantes asturianos

Lo cierto es que el propio día de los exámenes los estudiantes confesaban que los exámenes habían sido "más fáciles de lo esperado". De lo que sí había quejas, como casi siempre, es de las desigualdades de los exámenes por comunidades autónomas. De hecho la de este año fue la prueba que hizo incluso que el Rector de la Universidad de Oviedo, Francisco Villaverde, pidiera "homogeneizar" los criterios para que todos los alumnos de toda España acudan a las pruebas con la mismas posibilidades. No en vano la nota que saquen en esta prueba (se examinen donde se examinen) les permitirá optar a una plaza en cualquier universidad española.

La nota media general de la prueba EBAU de este año ha sido de 7,646, también más alta que la de junio del año pasado, con un 7,401. La nota más alta obtenida en esta convocatoria de 2021 ha sido de 10,00. El número de estudiantes con nota media igual o superior a 9 es de 853 personas, mientras que en 2020 fueron 733 personas.

Por asignaturas de la fase de acceso, en Lengua Castellana y Literatura II, el porcentaje de personas aprobadas se sitúa en el 91,75 por ciento y la nota media es de 7,609 (91,70% con una nota media de 7,59 en junio de 2020). En cuanto a Inglés, ha aprobado el 69,23% del estudiantado, con una nota media de 6,112 (en junio de 2020, el porcentaje fue de 73,12% y la nota media de 6,32), y en Historia de España, se han registrado un 81,26% de personas aprobadas y una nota media de 7,049 (84,89% y 7,39 en junio de 2020).

En las pruebas correspondientes a las materias troncales de modalidad de Bachillerato, el porcentaje de aprobados en Matemáticas II es del 88,83%, con una nota media de 7,436 (80,67% con una nota media de 6,92 en junio de 2020); en la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, el porcentaje de aprobados es de 93,05%, con una nota media de 8,33 (85,12% con una nota media de 7,39 en junio de 2020); en la de Latín II, ha sido del 74,19% con una nota media de 6,22 (65,75%, con una nota media de 6,09 en junio de 2020) y en Fundamentos del Arte II, de 97,58%, con una nota media de 7,88 (97,28% con una nota media de 8,40 en junio de 2020).

En la fase de admisión, son reseñables los resultados obtenidos en las asignaturas de Biología, con un 69,11% de aprobados y una nota media de 6,126; Física, con el 85,80% y una nota media de 7,094 y en Química, con un porcentaje de aprobados del 86,17% con una nota media de 7,072. Asimismo, han realizado exclusivamente la fase de admisión un total de 606 estudiantes, 370 procedentes de ciclos formativos de grado superior y 236 procedentes de bachillerato.

Los alumnos disponen, en el momento de conocer los resultados de la prueba EBAU, de la nota de acceso a la Universidad (60% de la nota de bachillerato más 40% de la nota de la fase acceso) y de las calificaciones de las asignaturas evaluadas en la fase de admisión. La nota de admisión para los estudios de grado (base 14) no figura entre los resultados presentados por cuanto es propia de cada grado y solo se puede conocer en el momento de solicitar plaza para cada estudio correspondiente.

Las revisiones de los exámenes se solicitarán exclusivamente online los días 18, 21 y 22 de junio hasta las 14:00 horas. La nota revisada se publicará el día 28 de junio a partir de las 20:00 horas, con la que se podrá generar el certificado digital de resultados definitivo para estudiantes con reclamaciones.

Los alumnos se quejan de que hubo ejercicios “raros”, “rebuscados” y fuera del temario

Sean las parábolas y1=x2- 2x+3 e y2=ax2+b, calcula los valores de a y b para que en el punto de abscisa x=2 las dos parábolas tengan la misma recta tangente; calcula dicha recta tangente. Este es uno de los ejercicios “raros” y “rebuscados” que tuvieron que resolver los alumnos de la modalidad de Ciencias en el examen de Matemáticas, según denunciaron. Los profesores de instituto de esta asignatura explicaron que todo lo preguntado en la prueba está contemplado en el temario, pero sí que es verdad que los examinadores buscaron “originalidad” y ello en una EBAU “significa complicarles la vida a los alumnos”.

“Había tres ejercicios bastante asequibles, a los que fue todo el mundo. Pero el resto eran bastante difíciles de ver más que de hacer”, señalaron los bachilleres. Otra de las pruebas polémicas de este año ha sido la de Biología, la cual incorporó preguntas “bastante desajustadas” al temario. Un ejemplo fue el ejercicio número cuatro. “En el bloque ‘a’ la gráfica sobre respuesta inmune es un tanto desconcertante. Y en el apartado ‘b’ se pide una clasificación taxonómica que a priori no era un estándar prefijado y una identificación de un cultivo bacteriano que tampoco está entre los contenidos acordados”, analizó un profesor de la materia. No obstante, y a pesar de las quejas de los estudiantes, el examen se podía salvar perfectamente y sacar un diez, gracias a la opcionalidad. Por otra parte, y según los estudiantes, el texto puesto en Latín también fue “más complicado de lo habitual” y en Economía la parte práctica generó muchas quejas. Sobre todo ello se pronunció ayer el Rector: “Nosotros no debemos interferir en las decisiones que toman los coordinadores y los profesores que ponen el examen”. En cualquier caso, dijo Villaverde, “a veces son percepciones subjetivas de uno y no tanto la dificultad que tiene el examen”. “Todas las preguntas se hacen en coordinación con los equipos de Bachillerato de la Consejería y están perfectamente adecuados a los temarios que se han impartido en los institutos asturianos”, remató.