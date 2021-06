"Ya se ha revisado la situación y espero que no vuelva a ocurrir", dice la Delegada del Gobierno sobre el gran atasco de ayer en la "Y"

Se han tomado medidas y espera que no vuelva a ocurrir. Así se pronunció la Delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa, acerca de los atascos kilométricos que ayer se produjeron en la "Y", donde miles de conductores se quedaron atrapados ayer en los aproximadamente diez kilómetros que separan Gijón del enlace de Serín a causa de las obras para hormigonar apenas 60 metros de vía. Los trabajos donde obligaron a cortar uno de los dos carriles en sentido Oviedo y Galicia, lo que colapsó la calzada durante más de cinco horas.

Preguntada acerca de su parecer sobre lo sucedido, Losa explicó que si bien se habían planificado con antelación las obras e informado públicamente de ellas, tal vez no fue suficiente. “Me pareció muy mal (lo ocurrido) y es verdad que además alguien ha pedido que yo pidiera disculpas. Yo no tengo ningún empacho en pedir disculpas porque se haya producido una situación (...) Es verdad que cada vez que se hace una obra y sobre todo en una vía como la 'Y', que es la arteria fundamental de Asturias, pues siempre va a producir molestias, que se podían haber reducido incrementando la información. Sí se había hecho (ofrecer la información), ya desde el sábado se fue anunciando, pero bueno, el resultado es, por lo que se ve, que no se debió anunciar lo suficientemente para que todo el mundo que usa esa vía lo pudiera saber. Ya se ha revisado la situación para evitar que se vuelva a producir en la 'Y' como en cualquier otra autovía de alta capacidad", señaló Losa, al término de la junta de seguridad de Valdés, que se celebró en Luarca.

Preguntada sobre si entiende que las obras no estuvieron bien planificadas, explicó que, a su juicio, sí se planificaron e informaron, si bien considera que esa información "no llegó lo suficiente". "A lo mejor había que estar informando durante todo el fin de semana . También es verdad que la salida de Gijón es muy compleja para anunciar desde un punto determinado, pues no es tan fácil como a lo mejor en otras salidas, en otras vías. Pero es verdad, hay que reconocer que se produjo un atasco que podía haber sido más liviano y que espero que no vuelva a ocurrir", concluyó la Delegada del Gobierno.