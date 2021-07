Seis mil jóvenes piden hacerse la PCR: “Hay que disfrutar del verano con dos dedos de frente”

El autocovid habilitado en la explanada de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón afrontó ayer su segunda jornada de actividad. Tan distintas fueron las edades de los usuarios como sus argumentos para realizar las pruebas. Ángel Díaz, de 18 años mencionó la precaución como razón principal y añadió su deseo de que “todo esté controlado y no bajar la guardia”. Pablo Ruiz, de 27 años, acudió porque un familiar suyo había dado positivo, y “aunque no seamos convivientes prefiero curarme en salud”, esgrimió. Lanzó un mensaje de prudencia: “Se puede disfrutar del verano, pero con dos dedos de frente”.

El goteo de personas fue constante en Gijón. Y no solamente personas nacidas entre 1991 y 2006. Andrés Suárez, de 67 años, únicamente tiene la primera dosis de la vacuna y pasó la enfermedad sin presentar síntomas. “Pasé la cuarentena y me dijeron que viniera a hacerme el test de nuevo”, afirmó. Ante la tendencia creciente de casos de los últimos días, Suárez declaró que “o tomamos las riendas o esto es un caos”.

La afluencia de ayer fue superior a la del domingo, día en el que se puso el funcionamiento el dispositivo. Antes de las 17.45 horas, momento en el que se inició el turno vespertino de pruebas PCR, una caravana de coches esperaba el momento del comienzo del cribado. Según una de las sanitarias, “cientos” de personas acudió al autocovid por la mañana.

El castrillonense Diego González, de 17 años, fue uno de los 3.700 jóvenes que solicitó cita para realizar la PCR en las 12 primeras horas de la convocatoria lanzada por Salud. Le dieron vez para las 9.04 horas de ayer en el polideportivo de Los Canapés de Avilés. “Me apunté nada más que supe de la convocatoria, igual que mis amigos. Así nos quedamos mucho más tranquilos todos, por nosotros y también por nuestras familias”. Espera que el resultado sea negativo: “Tenemos cuidado de no mezclarnos con otros grupos y poner la mascarilla” Jorge García, avilesino de 27 años, como cientos de jóvenes, acudió “por prevención, no por contacto con ningún positivo”. Señaló que sale “lo justo” y que no siente que su conducta haya sido irresponsable hasta ahora.

Los hospitales de las Cuencas, el de Riaño (Langreo) y el Álvarez-Buylla de Mieres comenzaron a citar a los jóvenes de 15 a 30 años ayer. El gerente del área sanitaria del valle del Nalón, Bernabé Fernández, explicó que por el momento se ha dado cita a 513 personas de los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Caso y Sobrescobio. Una cantidad que irá aumentando en los próximos días, porque por el momento la respuesta al cribado masivo no ha sido tan inmediata como otros llamamientos realizados con anterioridad. En esta misma área sanitaria, el pasado mes de septiembre, antes de la segunda ola, se hizo un llamamiento a todos los adolescentes de Laviana, donde se habían disparado los contagios justo antes del inicio del curso. Entonces se alcanzó prácticamente al 100% de los 600 jóvenes de 13 a 18 años del municipio. Posteriormente, en noviembre, se realizó otro, para personas de entre 40 y 60 años, que afectaba a toda la zona, también con una alta respuesta.