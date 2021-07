La rebaja de peajes gallegos enciende a transportistas asturianos: “Estamos discriminados”

Pedro Sánchez ya ha confirmado que, como ya venía anunciando desde meses atrás el Gobierno, se seguirán sumando bonificaciones sobre los peajes de la AP-9, que beneficiarán a los conductores que circulan por la autopista gallega. Mientras tanto, el Huerna, uno de los peajes más costosos de la península y la principal salida de Asturias hacia la meseta para los transportistas, sigue sin contar con ninguna rebaja. Más bien, al contrario, sube su precio cada año. Y los transportistas lo achacan a un “escaso peso de Asturias” en Madrid mientras que, contraponen ellos, el gobierno gallego sí consigue influencia.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto de bonificaciones de la Autopista del Atlántico AP-9, que une Tui y Ferrol a través de 219,6 kilómetros. Este decreto supone, tal y como ha venido alardeando el Gobierno central de Pedro Sánchez, la mayor rebaja de tarifas en la historia de la esta autopista. El Estado desembolsará hasta 2048 2.300 millones de euros para subvencionar los peajes de la comunidad vecina.

Esta decisión causa el lógico agravio para los transportistas asturianos, que afirman sentirse “discriminados desde hace tiempo” por un hecho para el que no encuentran “ni argumentos ni justificación económica. El Gobierno incluso ha eliminado por completo peajes de otras zonas de España y, aunque entienden que no puede ser el caso del Huerna, Alejandro García Monjardín, presidente del colectivo de transportistas Cesintra, sostiene que “en Madrid no pesamos nada”.

Coincide con él Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra (Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias). “La rebaja de la AP-9 es una decisión basada en la política por la presión que ejercen los partidos gallegos en el Gobierno”, opina. Entre los descuentos aplicados en tierras gallegas destacan el trayecto de vuelta gratis para los vehículos ligeros que lo hagan en un plazo máximo de 24 horas; un 20% para los que hagan más de 10 viajes de ida y vuelta al mes; un 50% para el recorrido de ida en el tramo Puxeiros-Tui, para quienes hagan en 24 horas dos recorridos iguales; es gratis el tramo Vigo- Redondela, siempre que los trayectos de ida y vuelta sean como máximo en un día; y un 20% para los vehículos pesados, en cualquier recorrido y todos los días.

No obstante, a los transportistas asturianos no les convencería del todo una rebaja como la ofrecida en Galicia, pues alegan que para los transportes pesados el 20% no es suficiente. “Hay que resaltar la diferencia de subvenciones. Allí se llega a premiar al vehículo privado hasta con un 100%, mientras que a las mercancías solo se subvencionan con un 20%”, critica De la Roza. Inciden en la idea de que en Asturias el Huerna es la principal salida, ya que meter los camiones por Pajares es menos seguro. García Monjardín agrega que “si en Galicia un 20% es poco, teniendo en cuenta que tienen más alternativas, en Asturias es menos porque no tenemos otra opción para salir en condiciones dignas”.

Los transportistas esperan con ansia el día en el que se le conceda a Asturias una reducción de las tarifas, aunque García Monjardín lo ve muy lejano: “Lo creeré cuando lo vea”.