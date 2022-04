La Fuerza de la solidaridad: una campaña para conseguir alimentos para los bebés asturianos y los pequeños que llegan de Ucrania

Si hay una palabra que define a la perfección la historia de Star Wars es esperanza. Esperanza por derrocar al mal, esperanza por salir adelante, esperanza por un futuro mejor… En los tiempos que corren, donde los últimos coletazos de la pandemia conviven con el encarecimiento de la luz, la gasolina, la cesta de la compra y al horror de la guerra en Ucrania, aferrarse a la esperanza es el salvavidas para poder proseguir en el día a día.

Y si algo nos ha enseñado esta época de dramáticos acontecimientos es que incluso en los tiempos más oscuros, siempre brilla con fuerza la luz de la solidaridad de aquellas personas que se esfuerzan, inician campañas y movilizan los recursos necesarios para ayudar a los más desfavorecidos.

Ejemplo de ello es la Orden 66 de Asturias, una agrupación de seguidores y amantes del universo Star Wars que, caracterizados como sus personajes más icónicos, acuden a desfiles, participan en actos benéficos y organizan iniciativas solidarias para aportar su granito de arena en todo lo que se pueda ayudar. Y eso es lo que están haciendo ahora con la segunda edición de la “Operación Biberón”, una iniciativa en colaboración con el Banco de Alimentos de Asturias que pretende recoger botes de leche de fórmula para los bebés, un producto sobre el que apenas se hacen donaciones y de los más caros del mercado. “Esta iniciativa empezó el año pasado. Se nos ocurrió hacer una recolecta de leche de fórmula porque cuando vemos que hay una llamada del Banco de Alimentos, la gente tiene muy buena voluntad y donamos alimentos no perecederos, como galletas, pasta, legumbres… La leche infantil no se dona, porque si no tienes un bebe en casa ni te das cuenta de que se necesita. Los niños mayores comen de todo y los adultos tampoco necesitan algo especial, pero los bebés es lo único que toman para alimentarse. Además, son productos bastantes caros, que no se suelen donar, por lo que se nos ocurrió hacer una campaña específica para este producto”, cuenta Pilar Acebal, presidenta de Orden 66 Asturias.

María Velasco, coordinadora del Banco de Alimentos de Asturias, celebra esta iniciativa y la originalidad de la idea al tratarse de un alimento que muchos suelen pasar por alto. “La iniciativa a nosotros el otro año ya nos pareció un éxito. Lo más importante es la colaboración. No importa un bote de más o un bote de menos, sino que las organizaciones se involucren. Los productos infantiles son muy demandados, aunque no recibimos tanto de alimentación para niños tan pequeños. Uno no es consciente de esta necesidad hasta que tiene un bebé. Además, la leche de continuación es un producto que tiene un coste muy elevado”.

Si hay algo en lo que coinciden, tanto Pilar Acebal, como María Velasco es que “Asturias es muy solidaria”. “A todos nos afecta la subida de los precios, pero la gente enseguida se vuelca para ayudar a los demás. Este año, además de la necesidad propia que tenemos en España y en Asturias, también nos damos cuenta de que vienen mamás de Ucrania refugiadas y traen bebés y claro, las hay que ayudar. La gente está muy concienciada de ello”, explica la presidente de la Orden 66. “No te lo puedes ni imaginar. En los momentos de crisis o de situaciones conflictivas es cuando sale el espíritu solidario de todos los asturianos. Yo tengo la experiencia de las crisis de 2008, del covid… La gente reacciona, incluso sin llamamientos. Durante los peores meses de pandemia la respuesta que tuvo la sociedad fue excepcional y gracias a ellos el banco de alimentos pudo seguir trabajando”, cuenta Velasco. “Respecto a la situación de Ucrania, el conflicto armado ha hecho que lleguen una serie de familias a Asturias. Realmente no somos conscientes de la situación. Cuando empezó la recepción de refugiados, el Banco de Alimentos se puso a disposición de las administraciones públicas y sociales que recibían a estas personas con el objetivo de canalizar esa engería que había de mucha recogida de alimentos en muchos sitios. Nuestro objetivo fue encauzar todo aquello. Desde que empezó el conflicto hasta hoy hemos distribuido 1.500 kilos de alimentos. La situación es un poco complicada, porque no hay ninguna organización que ahora tenga unos datos fijos de cuantas personas han venido. Y sigue llegando gente, por lo que es importante que la sociedad sea consciente de esta situación”, termina.

Por el momento, la Orden 66 de Asturias ya se ha puesto manos a la obra y solo en su local de Gijón cuentan con más de 70 botes de leche de fórmula listos para entregar al Banco de Alimentos. “Para ayudar hay diferentes puntos de recogida en Gijón, Oviedo, Avilés y Lugones, están todos en nuestras redes sociales. Se puede comprar un bote de leche de fórmula o los que se quieran y entregarlos en los puntos de recogida. También se puede hacer un donativo a las cuentas de Orden 66. Con todo el dinero que recaudemos, dos días antes de la entrega, vamos a ir a comprar leche. De hecho, tenemos 73 botes que los adquirimos a partir de una donación que nos hicieron en dos eventos del año pasado. Guardamos el dinero para esta campaña y adquirimos estos botes”, explica Pilar Acebal.

La leche que se recaude se entregará al Banco de Alimentos el próximo 4 de mayo, día mundial de Star Wars. Qué la Fuerza los acompañe.