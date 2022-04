Fabas, manzanos y kiwis se libran de un zarpazo invernal que no preocupa al campo

“La lluvia nunca es mala, más con la falta que hacía. Eso sí, en su justa medida”, dice Sergio Suárez, productor de faba asturiana y presidente del consejo regulador de la IGP (Identificación Geográfica Protegida). El zarpazo invernal en forma de bajas temperaturas y lluvias que ha sorprendido a muchos en la recta final de Semana Santa, cuando se cumple un mes este mismo jueves de la primavera, no ha generado gran preocupación ni desvelos en el campo asturiano.

Todo lo contrario, porque los agricultores y expertos agrónomos recalcan que a mediados de abril es habitual que haya este frío y llueva abundantemente. Basta echar un vistazo al refranero y a su “marzo ventoso, abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso”.

Así esperan que sea precisamente el próximo mes en las pomaradas asturianas, donde crecen sin mayores problemas los manzanos de sidra con los brotes a punto para empezar a producir la flor. “Todavía no empezó la floración en los árboles de sidra, sí en algunos manzanos de mesa avanzados, pero la mayoría lo hará en mayo, así que este tiempo de ahora no les afecta mucho”, explica Jorge García, director de producción vegetal de la cooperativa Campoastur. “De alargarse el mal tiempo, quizás influiría y retrasaría la floración, pero de momento no hay nada anormal. Otra cosa sería si ya hubieran florecido”.

En los campos de fabas, más de lo mismo: tranquilidad. Sergio García celebra la lluvia, porque estas semanas atrás cuando se araron las tierras para prepararlas “salía polvo, y eso sí que no es bueno, indica seca”. Así que nada malo ha traído este zarpazo invernal para la futura faba con sello de calidad IGP en Asturias, ya que el grueso de la siembra se hará en mayo. “Quizás haya gente que haya plantado algo de verdina, o que hayan apurado para tener pronto faba fresca, pero muy pocos. La mayoría espera al próximo mes y como mucho, de seguir el mal tiempo, puede que haya alguna demora en plantar, pero no veo por ahora problema”.

Tampoco ha afectado mucho el frío de estos días a otro cultivo ya tradicional en Asturias: el kiwi. “Las heladas gordas podrían ralentizar el crecimiento de la planta, pero no ha sido el caso. Hasta mayo no habrá floración, así que todo va normal” , constata el kiwicultor del Bajo Nalón Alejandro Lechado.