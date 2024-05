Hubo un encontronazo previo y el autor de los disparos de La Felguera alega que el herido le había agredido antes

A las diez de la mañana, J. M. F. A. se presentó en el Juzgado de instrucción número 2 de Langreo, en la calle Dorado de Sama, y dijo que quería declarar. Le indicaron que en ese momento no podía ser y que fuese al número 3, en funciones de guardia y a poca distancia, así lo hizo. El hombre que el pasado lunes disparó a otro hiriéndole en el abdomen en un tiroteo en La Felguera, en las inmediaciones de Valnalón, está ya de nuevo en prisión, adonde debía haber regresado el mismo lunes, ya que cumplía pena por una condena anterior pero solo iba a la cárcel a dormir y por el día hacía trabajos para la comunidad.

El hombre acudió ayer al Juzgado junto a su abogado. El juez avisó a la Policía Nacional, que mantenía un intenso dispositivo de búsqueda, y detuvo al individuo. Tras esa primera visita a la sede judicial, fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de La Felguera, que da servicio a los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio. La Policía quería hacerle algunas preguntas para cerrar el atestado. Tras esas diligencias, a las 13.27 horas, el acusado entraba por la puerta del Juzgado tapándose el rostro con una capucha. Tras casi dos horas de declaración, a las 15.14 horas, salía con destino a la cárcel de Asturias.

Tentativa de homicidio

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias informaba de que "el magistrado titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Langreo, en funciones de guardia, ha dictado, de acuerdo con el ministerio fiscal, una orden de prisión, provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que se ha presentado en el Juzgado, acompañado por su abogado, en relación con un tiroteo tras un altercado de tráfico. En principio, se le atribuye un delito de tentativa de homicidio o, alternativamente, lesiones con instrumento peligroso. La prisión provisional se ha acordado por riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de fuentes de prueba. Será traslado al Centro Penitenciario de Asturias".

Él mantiene que todo se precipitó porque el otro hombre, el herido que permanece ingresado en el Hospital Valle del Nalón tras ser operado de urgencia, le había agredido momentos antes. La familia del lesionado dice que no hubo nada, que todo fue culpa del tirador. "No fue por un simple accidente de tráfico. Fue premeditado; está claro que iban a por él. A matarlo. Pero no entendemos la razón, ni él ni su mujer conocen al agresor de nada", explicaron en el centro hospitalario langreano. Hay algo en lo que sí coinciden los dos implicados, en decir que no se conocían previamente. Fuentes cercanas a la investigación lo ponen en duda, y hay quien incluso afirma que son viejos conocidos y que no era la primera vez que tenían problemas. Uno de esos enfrentamientos previos parece que tuvo lugar la misma mañana del tiroteo y no muy lejos del lugar de los hechos.

El autor de los disparos trabajaba para el Ayuntamiento de Langreo merced a un acuerdo entre el consistorio y el Centro de Integración Social (CIS) de la prisión de Asturias. Los disparos tuvieron lugar precisamente a pocos metros de la nave de los servicios operativos del Ayuntamiento, en la calle Pepita Fernández Duro, el acceso a Valnalón.

Según las primeras investigaciones, la película de los hechos comenzó esa misma mañana. Los dos hombres se habrían encontrado en los alrededores de una gasolinera cercana a la nave municipal y ahí comenzó una discusión. En un vídeo difundido por Whatsapp se puede ver cómo el hombre que luego resultaría herido de bala persigue al autor de los disparos amenazándole con lo que parece ser un palo o un bastón. En las imágenes se reconoce el aparcamiento anexo a la gasolinera y se ve a los dos hombres y a otras personas correr alrededor de un coche.

Ese mismo coche es uno de los involucrados en un choque que tuvo lugar a las 13.55 horas del lunes en el cruce de Pepita Fernández Duro con la carretera de Pajomal. En uno de los vehículos, que circulaba en sentido La Felguera, viajaban el herido y su mujer. En el otro coche, el mismo que se ve en el vídeo del aparcamiento, iban el autor de los disparos y su padre, que conducía. Los dos coches chocan, no se sabe si es un accidente provocado o involuntario, pero sí que hay un choque. Tras el siniestro, los hombres vuelven a discutir y, en un momento dado, uno de ellos, que viste aún la ropa de trabajo del Ayuntamiento, dispara al otro en el abdomen. Inmediatamente se sube al coche y se da a la fuga. El herido, que está junto a su mujer, se percata de que tiene una herida en la barriga. En pocos minutos, se personan en el lugar los servicios sanitarios y patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Langreo. Lo primero es estabilizar el herido, se hace en una UVI móvil y posteriormente es trasladado al hospital. El autor de los disparos desaparece. La Policía establece un dispositivo de búsqueda. Cuarenta y cuatro horas después del suceso, se entrega en el Juzgado.

