Gritos al acusado del tiroteo de Langreo al salir del Juzgado: "Estás sentenciado, vas a durar dos días"

J. M. F. A. prestó declaración durante casi dos horas en el Juzgado de instrucción número 3 de Langreo, en Sama, en la calle Víctor Felgueroso, en el bajo de un edificio de una vía no demasiado transitada, o al menos, mucho menos que la calle Dorado, donde están los juzgados 1 y 2. Así que la presencia policial no llamó demasiado la atención. Pero hubo quien sí se enteró, fueron personas cercanas al herido en el tiroteo del lunes, que aún sigue hospitalizado. Eran tan solo dos y llegaron poco antes de que el acusado abandonase la sede judicial. No causaron ningún altercado pero sí gritaron: "Estás sentenciado, vas a durar dos días, hijo de puta, tú y tu padre, los dos". El coche policial se fue con el detenido y ellos se fueron andando.