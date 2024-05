Ángel García, sobre el primer año del mandato: "Los indicadores son positivos, con récord de población, deuda cero y creación de empresas"

"Lo primero es Siero y a ello nos dedicamos para que la gente siga eligiendo este concejo tanto para vivir como para invertir". Esta es la primera valoración que hizo ayer el alcalde, Ángel García (PSOE), al cumplirse el primer año del actual mandato municipal, efeméride que el regidor celebró estrenando una gorra de color rojo con la leyenda "Siero first (primero). Elige Siero". "Hace un año de que se celebraron las elecciones municipales en las que ganamos con mayoría absoluta y esta gorra viene a reflejar nuestro compromiso con Siero, que para nosotros es lo más importante, lo primero y en lo que nos empleamos a fondo", subrayó Ángel García durante una comparecencia en la que, acompañado del edil Javier Rodríguez, presentó una nueva obra de reurbanización en Lugones.

En todo caso, y ya en declaraciones a este diario, García insistió en que el primer año del mandato que se abrió tras las elecciones locales de mayo de 2023 "no se puede analizar fuera del proyecto general de municipio que comenzamos en 2015". "Y es que no cumplo un año, cumplo nueve como alcalde y creo que los principales indicadores confirman que la marcha del concejo es positiva y que Siero goza de muy buena salud", afirmó.

"Hemos batido el récord de población, superando ya los 53.000 habitantes empadronados, están activas más de cuatro mil empresas, se expiden más licencias que nunca, crece la renta per cápita de los ciudadanos y se reduce el paro", enumeró García para argumentar la "buena marcha" del concejo desde que se hizo con el bastón de mando consistorial.

A este respecto, el Alcalde también destacó que Siero "tiene cada vez un mayor protagonismo en la escena regional", que el presupuesto anual del Consistorio "se ha incrementado en casi un cuarenta por ciento entre 2015 y el presente ejercicio" o que en el Ayuntamiento haya "deuda cero". A su juicio, "se trata de datos objetivos, que son comprobables y que van más allá de las valoraciones personales más o menos positivas que pueda hacer cada cual sobre el estado del concejo".

Por cierto, Ángel García no dejó pasar la oportunidad de lanzar algunos dardos críticos a partidos como PP, Vox o Podemos, con los que apenas ha llegado a acuerdos desde que accedió a la Alcaldía y con los que ha mantenido sonoros enfrentamientos que, en el caso de los populares, han llegado a los juzgados. "La oposición no puede celebrar este año de mandato, ya que son como esos niños recién nacidos que hacen sus necesidades básicas, no se enteran de nada y ni siquiera comen la tarta del cumpleaños", concluyó el regidor sierense.

La oposición centra sus críticas en la actitud del regidor

Duras críticas del PP, Vox y Podemos, que cargan con dureza contra el alcalde, Ángel García, y valoración positiva de Izquierda Unida (IU) y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, formaciones que suelen llegar a acuerdos con el gobierno del PSOE en cuestiones tales como los presupuestos municipales. El balance del primer año de mandato en Siero, con mayoría absoluta de Ángel García, divide a las formaciones de la oposición.

Juan Luis Berros, portavoz del PP, asegura que el mandato se caracteriza por «un gobierno con mayoría absoluta encabezado de forma personalista por el señor alcalde, arrogante, soberbio y prepotente, que no solo ha despreciado a su propio equipo municipal, sino que también ha rechazado más de doce propuestas de interés general efectuadas por el grupo más importante de la oposición, más otras tantas obras concretas». Para Berros, «si a ello se le añade que el actual gobierno sigue los dictados de siete asesores personales de la Alcaldía, que le cuestan al concejo más de 300.000 euros al año para gestionar cincuenta y seis millones, la conclusión no es otra que la figura de García es del todo prescindible».

Desde Vox, Josué Velasco destaca que «se ha roto el cordón antidemocrático en Siero y eso ha generado que los votantes de nuestro partido hayan sido escuchados y que se hayan recogido propuestas nuestras en los presupuestos que superan el millón de euros». Sin embargo, lamenta que «no podemos dejar de lado que el señor Alcalde ha vuelto a subir los impuestos a los ciudadanos para beneficio propio y el de los suyos, que vamos a ver como se impone a una zona de bajas emisiones en la Pola que acabara con el comercio local o que tenemos una crisis en el gobierno municipal sin precedentes, con varias dimisiones y un Alcalde que ha sido noticia a nivel nacional por sus excentricidades, despilfarros, líos con el gobierno autonómico y paseos al juzgado».

Desde Izquierda Unida (IU), Teresa Álvarez hace un balance «positivo» de este primer año de gobierno. «Destacamos y valoramos de forma muy positiva el acuerdo presupuestario alcanzado, al que se le sumaron 1.700.000 euros con la incorporación de remanentes, lo que ha permitido impulsar programas que consideramos fundamentales o mejoras en los saneamientos y caminos. Además, se recuperan los programas de cooperación y solidaridad internacional», señala la edil. «Es obvio y manifiesto que existen claras diferencias programáticas entre el gobierno local e IU, pero en tiempos de crispación y en los que la sociedad demanda la capacidad de que la política sea útil para mejorar sus condiciones de vida, recuperar la cultura del acuerdo y la coherencia política han sido prioritarios para nosotros», concluyó Álvarez.

El balance que hace la Plataforma Vecinal de La Fresneda también es «realmente positivo». Según su portavoz, Alejandra Cuadriello, «hemos mantenido el rumbo que teníamos en el mandato anterior y, aunque no seamos llave, hemos logrado un pacto presupuestario que incluye iniciativas claves». «Una de las más destacadas es la senda con Lugones, pero, además, vamos a licitar una nueva línea de autobuses que unirá La Fresneda, Lugones, Viella y Parque Principado, y se hará la rampa de acceso a la plaza de La Fresneda», añadió Cuadriello, quien lamentó las dimisiones en el gobierno de Ángel García.

Para Silvia Tárano, portavoz de Podemos, el primero del mandato ha sido «un año de mucho trabajo y de muchas reuniones con colectivos que nos trasladan problemas para los que el equipo de gobierno no da solución». «Hemos presentado seis mociones para mejorar la vida de la ciudadanía, pero enfrente tenemos el no por el no del PSOE y sus socios. Aún así, hemos logrado paralizar desahucios, recuperar actividades deportivas para la zona rural o que incluyan a la infancia con necesidades especiales en las actividades municipales», subrayó Tárano, antes de criticar que se han «normalizadas situaciones y actitudes que no deberían tener cabida en democracia». En este sentido, la edil morada garantizó que «vamos a mantenernos firmes en la demanda de transparencia y de rendición de cuentas, sobre todo respecto al dinero público».