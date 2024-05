Asturias se queda fuera de las primeras ayudas del PERTE de descarbonización

Asturias ha depositado muchas esperanzas en el PERTE de descarbonización industrial. Gobierno regional y empresas esperan un empujón millonario para la transformación de las fábricas, pero de momento no hay nada que celebrar más allá de los 450 millones reservados para ArcelorMittal que la compañía aún no ha aceptado. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció ayer que la comisión de evaluación ya ha aprobado las primeras 19 resoluciones provisionales de la convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización industrial, con ayudas de cerca de 96 millones de euros que van a permitir movilizar más de 307 millones de euros de inversión total. Los proyectos se localizan en once comunidades autónomas, pero ninguno en Asturias.

Tras este primer reparto quedan por distribuir 404 millones en ayudas y hay disponibles otros 500 en créditos. Además, el Gobierno ha anunciado una segunda convocatoria para el segundo semestre de este mismo año dentro de estos apoyos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero electrificando procesos o incorporando hidrógeno; aumentando la eficiencia energética; reduciendo el uso de recursos naturales o aplicando la captura de carbono, entre otras líneas de actuación.

Cifras 96 millones. Son los fondos de la primera convocatoria del PERTE de descarbonización adjudicados. 404 millones. Son las ayudas que quedan por adjudicar, además de 500 millones en créditos. 11 proyectos. Son los presentados para la descarbonización de industrias en Asturias.

Tanto el ministro Jordi Hereu como el comisionado especial para el PERTE de descarbonización, el asturiano Luis Ángel Colunga, habían destacado el alto interés que había despertado en el Principado la convocatoria de ayudas de la línea 1 y habían detallado que se habían presentado once proyectos para Asturias con una inversión total de más de 500 millones. Esos proyectos conseguirían una reducción de emisiones de más de un millón de toneladas de CO2. Sin embargo, ninguno de esos proyectos está entre los ya aprobados por la comisión de evaluación.

Sí hay un proyecto de una empresa asturiana, Cementos Tudela Veguín, del grupo Masaveu, pero que se llevará a cabo en la provincia de León. Esta compañía ha obtenido una ayuda de 3,7 millones para dotarse de unas nuevas instalaciones para la recepción, dosificación, transporte y uso de combustibles alternativos a los fósiles en el proceso de producción de clínker de la fábrica de La Robla.

Los otros 18 proyectos con ayudas son para Acor (Valladolid), Biotérmica Villanueva (Almería), Carnes y Vegetales (Badajoz), Cemex (Tarragona y Zaragoza), Cervezas Mahou (Guadalajara), Cítricos del Andarax (Almería), Ederfil Becker Koop (Guipúzcoa), Ence (Guadalajara), Enso Esco (Cantabria y Valladolid), Ferroglobe Spain Metals (La Coruña), Gestamp (Vizcaya y Pontevedra), Industrias Peleteras (Valencia) , Resonac Graphite Spain (La Coruña), Solvay (Cantabria) y Zukan (Murcia).

La conversión de la térmica de Aboño requiere de la construcción de un nuevo gasoducto El proyecto de EDP y la Corporación Masaveu para transformar el grupo 2 de la térmica de carbón de Aboño en una central de gas requiere de la construcción de un nuevo gasoducto en el concejo de Gijón. La compañía NED España Distribución Gas ha solicitado a la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado la autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de un proyecto de nuevo suministro de gas natural a la central térmica de Aboño. La compañía destaca que EDP ha solicitado un aumento "notable" del caudal de suministro para llevar a cabo su proyecto de descarbonización del grupo 2 de Aboño "de tal forma que la capacidad de la red de gas natural de alta presión existente no es suficiente para atender dicha demanda". Por ese motivo, NED España Distribución Gas ha iniciado los trámites para ampliar la infraestructura gasista de la zona. El proyecto en tramitación incluye la construcción de un nuevo gasoducto subterráneo entre una estación de regulación y medida que se instalará en una parcela de Jove de Arriba, en Gijón, y la central térmica de Aboño. El presupuesto de esta obra asciende a más de 974.300 euros y la solicitud de autorización acabada de salir a información pública.

