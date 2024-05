Y la concertada asturiana también se plantea la huelga: a Educación se le acumulan los frentes

"La perspectiva que tenemos es muy negativa. La Consejera tiene que poner de su parte, pero hay poco margen. La enseñanza concertada no puede estar en un cajón". Los problemas se le acumulan a la Consejería de Educación. A las movilizaciones convocadas para este viernes por los sindicatos de la enseñanza pública, se le suman las que las organizaciones de la concertada preparan para el lunes 3. Ese día, los sindicatos OTECAS, USO y FSIE, se darán cita a las 18.00 horas en la Plaza de la Escandalera. Allí llevarán a cabo "El desfile de la equiparación ya", una concentración para visibilizar el trato "discriminatorio" que denuncian los docentes de la concertada. Los sindicatos explican que "los profesores se encuentran en una situación límite" y que no descartan aumentar la presión: "La huelga no está descartada", advierten.

Durante la mañana de la concentración, los representantes sindicales se citarán con la consejera en la última reunión de la mesa de negociación. Las organizaciones planean un encierro en la Consejería de Educación un día después, el martes, si esta rechazase sus peticiones de igualar los salarios de la concertada con los de la pública. "No pedimos nada que no se esté dando en otras comunidades autónomas", señalaron desde USO.

Las tres organizaciones reclaman que la Consejería se siente a negociar con ellos tras casi un año y medio sin que se haya convocado la mesa sobre la equiparación retributiva –la primera carta de solicitud de convocatoria se envió el 22 de noviembre de 2022–. Además, denuncian que el último acuerdo salarial data de 2007. El profesorado, entre sus peticiones, plantea dos partes diferenciadas: una para la calidad educativa y otra para el mantenimiento del empleo.

Así pues, en la primera, se demanda el aumento de las ratios de educación infantil de 1,08 a 1,17 (de 27 a 29 horas por grupo). En Secundaria, el aumento solicitado plantea ratios de 1,5 (37,5 horas por unidad) respecto a las 1,28 en 1.º 2.º de ESO y 1,36 en 3.º y 4.º de ESO. Esto, explican permitiría facilitar la reducción de la jornada lectiva del profesorado a 23 horas –actualmente, en la enseñanza pública la jornada lectiva es de 18 horas–. Del mismo modo, advierten que con las ratios actuales "es muy difícil" ofertar optativas y las materias de modalidad existentes tras la aplicación de la LOMLOE. Por otro lado, plantean también una plantilla estable de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Adición y Lenguaje.

En cuanto al reclamación de mantenimiento del empleo, reclaman ratios de mantenimiento en todos los niveles educativos. Por otro lado, que se adopten medidas que permitan recolocar al profesorado que se ha inscrito en la bolsa de centros. Además, también instan a instaurar jubilaciones parciales como medida para facilitar las recolocaciones y rejuvenecer las plantillas.

ANPE denuncia "la ruptura de la unidad sindical" en las movilizaciones Las movilizaciones convocadas por los sindicatos de la enseñanza pública –CCOO, SUATEA, UGT y CSIF– para este jueves y viernes "rompen la unidad sindical". El sindicato ANPE asegura que estas convocatorias ponen las reivindicaciones del profesorado "en manos" de las asociaciones de padres y otras "siglas ajenas" a la actividad docente. El sindicato rechaza su vinculación: "ANPE no hace política". Las cuatro organizaciones sindicales, a expectación de ANPE, han convocado un encierro en el colegio Buenavista II para este jueves y una manifestación para el viernes.

