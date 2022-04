El Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo ha absuelto a la pareja formada por la asistente de ayuda a domicilio M. M. S., y su marido, el albañil A. R. Ll., del delito de estafa a una anciana analfabeta y con deterioro neurológico del que les acusaba tanto la Fiscalía como la acusación particular, a cargo del letrado Javier Villar. Las acusaciones sostenían que los acusados se habían aprovechado de la anciana, sacándole 350 euros al mes para unas obras que no se realizaron, tras engañarla, así hasta 21.000 euros. Pero el fallo indica que los trabajos se realizaron y no hubo engaño, poniendo en duda el deterioro de la denunciante. Las acusaciones valoran recurrir.