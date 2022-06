Podemos suspende de militancia al que fuera su diputado Andrés Ron

El dirigente de Podemos y exdiputado autonómico de la formación morada por el Occidente Andrés Ron Vilanova ha informado de la sanción impuesta por la dirección nacional de Podemos: “Llegó el día: quieren echarme de Podemos”, dice en un comunicado que ha transmitido en las redes sociales.

Según relata Vilanova, en la tarde de ayer recibió la comunicación “desde Podemos Estatal” que tanto él como Mayi Colubi y Fran Suárez quedaban suspendidos de militancia, expulsados del Consejo Ciudadanos Autonómico y tendrían prohibido presentarse a procesos de primarias. “Vamos, una expulsión en toda regla”.

El motivo de la sanción, refiere Ron, fue haber “protestado públicamente por los despidos de trabajadores de Podemos Asturias, un proceso judicializado en el que por parte de los despedidos se han ganado algunos pasos en los tribunales.

“Desafortunado es poco para definir lo que una acción así supondría para Podemos Asturies. Es un error terrible”, señala Ron, quien afirma que “la expulsión de cargos y militantes es “lo contrario a lo que hay que hacer en estos tiempos en los que la humanidad se estremece y los derechos peligran”.

“Es absurdo emplear resortes del partido en Madrid para quitar de en medio quienes lo dimos todo por Podemos Asturias e incluso hoy seguimos dejándonos la piel en cada lucha, por el Occidente, por la sanidad pública o contra la precariedad”, dice Ron.

El exdiputado, no obstante, confía en que la situación se reconduzca. “Cabe recurso, vamos a enviarlo, y vamos a llamar al diálogo y a la razón”, señala. No obstante, Andrés Ron no oculta la “pena” por todo lo que supone pese a que mantiene “la conciencia y la dignidad intactas”.

Andrés Ron fue uno de los fundadores del partido en Asturias, impulsó la primera asamblea del 15M, la primera asamblea del partido, la plataforma SOS Huca y fue el primer diputado de la izquierda no socialista en el Occidente desde 1983. Hace seis meses fue la persona más votada en las primarias de Podemos. En la actualidad desempeña su trabajo como médico.