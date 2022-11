La natalidad, lo único positivo en la Asturias de menos de un millón de habitantes

La buena noticia en la Asturias ya abocada a bajar del millón de habitantes –tal como informó el mes pasado LA NUEVA ESPAÑA a tenor de los anteriores datos estadísticos demográficos– dice que la región sigue liderando a 30 de septiembre el incremento de los nacimientos en España. El repunte del 2,81 por ciento que el Instituto Nacional de Estadística (INE) asigna al Principado en el dato publicado ayer, correspondiente a la comparación de los nueve primeros meses de este año con los del pasado, supone una rebaja respecto al ritmo de ascenso de los meses anteriores, pero continúa siendo el más alto del país –lo ha sido ininterrumpidamente desde enero– y todavía otorga un insólito liderazgo a una región en grave depresión que se ha mantenido sin pausa a la cola de la natalidad en España desde los años ochenta del siglo pasado. El problema que oscurece el atisbo de mejoría sigue estando este año en la mortalidad, que permanece instalada en números de récord histórico y ha crecido en un 7,14 por ciento en el mismo periodo, diluyendo así el efecto del ascenso de los nacimientos.

En total, según datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), de enero a septiembre Asturias ha sumado 3.680 alumbramientos, una cifra que supera la del mismo periodo de 2021 y 2020, pero que no puede hacer nada contra las 10.564 defunciones. El resultado de la diferencia entre nacidos y muertos da una pérdida de 6.884 habitantes por motivos estrictamente vegetativos, que también es la más elevada de la serie y que por sí sola ya situaría a Asturias por debajo del millón de habitantes. Esto ya sucedía con el dato actualizado al final de agosto, habida cuenta de que la última cifra oficial de población total son 1.006.193 contabilizados a 1 de enero de este año. Esa cuenta, no obstante, aún no puede ser real, porque falta por computar el resultado del otro gran soporte de la demografía, el saldo de los movimientos migratorios, y esta magnitud no está todavía disponible más acá del cierre de 2021. Todavía no es posible pues determinar, hasta que ese dato se actualice, si la región ha rebajado efectivamente la barrera del millón.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años el producto de las migraciones suele ser en la región moderadamente positivo y corregir levemente al alza la pérdida vegetativa. Por esta vía, según los últimos datos oficiales disponibles, Asturias enjugó su caída en 2.427 personas en 2021 y hasta en 4.757 en 2020… Mientras se actualizan esos datos, la región sólo puede conocer a ciencia cierta, a día de hoy, lo que pierde por su crisis de natalidad: una media de 25 habitantes al día como resultado de la diferencia entre los trece nacimientos y las 38 defunciones que se han contabilizado como promedio en los nueve primeros meses de este año. Si se toma como referencia el último dato cierto y confirmado de población total, que arroja una pérdida real de cerca de 6.700 habitantes a lo largo de 2021, Asturias cerraría este año con una cifra que estaría por muy poco por debajo del millón, pero para saberlo con certeza aún hay que esperar.