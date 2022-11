El Principado y la Universidad buscan dar prestigio y atractivo a la medicina de familia

La Consejería de Salud y la Universidad de Oviedo están trabajando en la puesta en marcha de "una asignatura específica" en los estudios de Medicina "que tenga relación con atención primaria, salud pública y atención comunitaria". La finalidad de esta medida se centra en que "los nuevos alumnos vayan viendo una especialidad que pueda tener un mayor atractivo para ellos", declaró ayer en Oviedo el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz.

La escasez de médicos es el motivo de fondo de las huelgas de facultativos de Atención Primaria desarrolladas en las comunidades de Madrid y Cantabria. En Asturias, la situación es similar, y se traduce en dificultades crecientes para dotar los servicios en el horario ordinario de lunes a viernes y las urgencias en el resto del tiempo. Según el titular de Salud, "hay una estrategia a nivel nacional, más de 50 acciones concretas, en la que estamos trabajando con las sociedades científicas de Atención Primaria para ir poniéndolas en marcha progresivamente".

Se trata, indicó el Consejero, de "medidas consensuadas con los profesionales porque ellos conocen las necesidades mejor que nadie". Algunos de los cambios que se están implantando "tienen que ver con quitarles trabajo burocrático para que puedan dedicar más tiempo a la atención a los pacientes".

No obstante, el titular de Salud reconoció que "será difícil que la estrategia pueda desarrollarse en su totalidad mientras no se resuelva el problema de origen de todo el país: el déficit de profesionales". En el año 2023, puntualizó, "empezarán a tener efecto las medidas correctoras" que introdujo en 2019 la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo.

El consejero de Salud también se refirió a la partida de 190.000 euros destinada a ayudas a las asociaciones de pacientes crónicos, que este año beneficia a 57 entidades, 5 más que el pasado ejercicio: "Creemos que en los próximos años tenemos que ir creciendo en el número de asociaciones con las que colaboramos".

Premio a Juan José Díez Tomás, cardiólogo pediátrico y relevo al frente de APACI

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, intervino en la inauguración de las XV Jornadas Nacionales de Cardiopatías Congénitas, celebradas en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En este marco, entregó el Premio APACI a Juan José Díez Tomás, médico que desarrolló la cardiología pediátrica en Asturias. El consejero elogió el papel de APACI (Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas) en "el acompañamiento y la ayuda emocional y social" a las familias con hijos afectados por enfermedades del corazón, y en particular del apartamento que tiene abierto en Madrid para las familias que han de desplazarse a la capital de España para que sus hijos reciban la atención que precisan. El acto también sirvió para escenificar un relevo en la junta directiva de APACI. Juana Jara fundó esta organización en 2005, junto a su marido Benjamín Álvarez (fallecido en 2017). Ambos emprendieron esta ruta impulsados por la enfermedad del corazón con la que nació su hijo mayor. En la actualidad, la organización aglutina a más de 700 familias. Entre otras iniciativas, ha desarrollado durante 15 ediciones consecutivas unas jornadas anuales –como la celebrada ayer– en las que han participado los principales expertos del país en este ámbito de la medicina. Juana Jara ha puesto fin a casi 18 años al frente de APACI: "Ha sido un honor trabajar con todas las personas que han formado parte de las sucesivas juntas directivas, y en particular con las más recientes", declaró a este periódico. "Este periodo ha sido para mí un aprendizaje continuo que no cambio por nada. Ver salir adelante a tantos niños es una experiencia que no tiene precio", afirmó la expresidenta. Y apostilló: "Las personas tienen etapas y algunos integrantes de la junta directiva no podían continuar. Ahora tenemos familias nuevas que entran con ganas, ilusión y mucho impulso, que van a hacerlo mejor que nosotros". La nueva presidenta es Ana Fernández, con Miriam Ríos como vicepresidenta y Carmen Antuña como secretaria. Juana Jara seguirá en la directiva como vocal, "aportando mi experiencia de estos 18 años".