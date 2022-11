"Asturias está abandonada por el Gobierno, no pintamos nada", claman los camioneros

"Asturias está completamente abandonada por el Gobierno central; no pintamos nada, y el Principado no ejerce las presiones que debería en Madrid". Es el resumen del sentir del sector de los transportistas asturianos, cuyos representantes alertan sobre la probable pérdida de ayudas millonarias procedentes de Europa para modernizar las carreteras de la ruta a la capital de España, la que más utilizan, al no solicitar el Ejecutivo de Pedro Sánchez la inclusión de la A-6 y la A-66 (incluidas la "Y" asturiana y la autopista del Huerna) como infraestructuras básicas de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T)

Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades Afines (Asetra), subrayó que el sector no tienen ningún conocimiento oficial de los planes del Gobierno porque "ni nos han consultado ni nos han informado". Resaltó que lo que los transportistas reclaman al Ejecutivo es más atención, puesto que la carretera parece ocupar un lugar "muy secundario" respecto del ferrocarril en los planes gubernamentales "El Eje cantábrico es importante, pero la salida hacia el sur, la Ruta de la Plata y la A-6, son absolutamente fundamentales. Son vías prioritarias", señaló. El Gobierno relega el enlace por carretera Asturias-Madrid en favor del País Vasco "La nula atención a las carreteras muestran lo que Asturias y Noroeste representan para este gobierno, nada de nada", frente a la atención que reciben "el País Vasco y el Mediterráneo". "Una vez más, no pintamos nada y tampoco ejercemos las presiones que deberíamos en Madrid. Pasa con la carretera, con la autopista del mar, con el barco y con todo. A causa del Brexit este es un momento oportunísimo para el transporte marítimo, pero lo está recogiendo todo Bilbao. No tenemos peso y pasan por encima de nosotros", lamentó De la Roza. Alejandro García Monjardín, presidente de la asociación de transportistas Cesintra, destacó el "agravio" que sufre Asturias con respecto a otras regiones. "Ni Asturias ni su gobierno pesan absolutamente nada en Madrid. Y no es un tema menor porque vamos a quedar fuera de una serie de ayudas que van a venir para cambiar por completo las carreteras. Que la A-6 quede fuera de esas ayudas es infumable", declaró. Admitió que está "bien" prestar atención a la autovía del Cantábrico, pero "la principal salida de Asturias está en la A-6 y la A-66", finalizó. José Fernández , presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), abundó en las críticas. "Es vergonzoso, dejan descubierta la ruta de Madrid, mientras el País Vasco y Cataluña lo tienen todo cubierto, conexiones para todos los lados. Es una discriminación", denunció. Las demandas de la Alianza por las Infraestructuras son, en su opinión, papel mojado: "No se hizo nada. Ahí está la Zalia, el tercer carril de la ‘Y’, que parece la obra del Escorial, la autovía a Ponferrada, la autopista del mar... Hubo 50.000 reuniones y no se avanzó nada". "Tenemos muy poco peso. Asturias no pinta nada. El Principado no tiene influencia, pese a que es del mismo palo (que el de Madrid), no tiene fuerza ni agilidad para conseguir cosas para Asturias", finalizó.