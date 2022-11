Mieres, único concejo asturiano "excelente" en inversión social

Mirada al microscopio, la inversión social de los grandes ayuntamientos asturianos solo alcanza la condición de excelente en Mieres. Los otros seis que sobrepasan los 20.000 habitantes, y que han sido objeto del análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en España, no llegan al grado máximo del país en el esfuerzo por habitante, pero tampoco gastan tan poco que merezcan estar entre los 37 del país que en esta materia se consideran "pobres". Con su aportación única a la lista de los 58 municipios que lideran el desembolso, Asturias ocupa una posición intermedia en el mapa de la inversión municipal, igualada con otras cinco autonomías que tienen un solo ayuntamiento "excelente" –Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Galicia y Madrid–. Está mejor que las cinco que no tienen ninguno –Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja– y lejos de las otras seis: de los dieciocho de Andalucía, los once de Cataluña, los ocho de la Comunidad Valenciana, los cuatro del País Vasco, los tres de Castilla y León y los dos de Aragón.

El estudio pone luz sobre los ayuntamientos que invierten más de cien euros por habitante y año, y valora igualmente el incremento experimentado por estas partidas y su peso dentro del presupuesto municipal, considerando que alcanza el grado óptimo si supera el diez por ciento del PIB. Es aquí donde en Asturias solo destaca Mieres, con su media de 108,19 euros por vecino y el puesto número 48 en el orden de los 52 ayuntamientos de España considerados "excelentes". El concejo cabecera de la cuenca del Caudal visita por primera vez esta lista en la que la edición del año pasado de este mismo estudio no figuraba ninguno del Principado en la élite del gasto social, solo Siero en la zona de los menos generosos, de la que en esta última edición desaparece. Mieres aún está lejos, no obstante, de los 255 euros por habitante del municipio con más poder de inversión social, el jienense de Alcalá la Real, de los 235 que se asignan a Barcelona y de los seis que pasan de doscientos. La investigación advierte de que los niveles analizados conciernen a las administraciones autonómicas, dado que las cantidades que invierten los ayuntamientos "incluyen las transferencias que reciben de sus respectivas comunidades autónomas". Al otro extremo de los ayuntamientos socialmente excelentes están los "pobres", aquellos con menos de 86 euros por habitante. En esta lista no hay ninguno asturiano y la mitad de los 37 que la integran (19) están en la Comunidad de Madrid. Los demás se los reparten la Comunidad Valenciana, con cinco; Murcia, con cuatro; Extremadura, con tres; Castilla La Mancha y Galicia, con dos cada una, y Andalucía y Cantabria, con uno. El dato reconoce, según la concejala de Derechos Sociales de Mieres, Teresa Iglesias, que "hacemos un esfuerzo muy importante para disponer de recursos y ayudar a las familias en cuestiones básicas como garantizar alimentación, luchar contra la pobreza infantil, ayudar a pagar el IBI, becas escolares o ayudas al estudio". La edil invita a valorar además que "una parte importante de este esfuerzo va para mujeres jóvenes con hijos a su cargo" y destaca su paquete de bonificaciones fiscales, dirigido a las familias con menos ingresos, y su impacto de más de dos millones de euros el último año.