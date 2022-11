Canteli: "Diego Canga y yo somos independientes, lo de afiliarse es como aquel pescador que preguntaba si es que picaban mejor si tenías licencia"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, volvió ayer a ensalzar la figura de Diego Canga, el alto funcionario de la UE designado por Génova para ser el próximo candidato del PP en las elecciones de 2023. "Me parece un candidato magnífico", dijo este miércoles por la mañana, "parece que es obligado decirlo, pero yo lo digo y lo siento. Es el presidente que necesita Asturias, un hombre que viene de Europa, que conoce Europa, y en Europa hay mucho dinero que Asturias no está aprovechando. Conoce la agricultura, la ganadería, que lo están pasando muy mal, conoce la empresa, a Teneco la salvó él hace años, y presidió Compromiso Asturias XXI, con lo cual conoce muy bien la diáspora, que a ver si podemos recuperar tanto talento como salió de la universidad asturiana. Lo conozco mucho, es mi amigo, estoy contento de que venga a Asturias. Es una persona de orden, internacionalmente muy conocida, espero muy pronto se le conozca en Asturias por los extremos, es un lujo para el Partido Popular”.

Canteli también se felicitó por los apoyos llegados de otras formaciones, de Vox y Cs, en concreto, ("algo tiene cuando lo apoyan") y aprovechó para lanzar una idea de hipotética coalición o acuerdo de gobierno: "La derecha de una vez por todas tiene que coger el poder en Asturias, y la unión hace la fuerza. A lo mejor para conseguirlo los tiros tiene que ir por ahí”, razonó durante su visita al cuartel de bomberos de Oviedo.

Aunque no quiso opinar del posible fichaje de cargos de ciudadanos en las filas del PP, sí se extendió sobre su condición de independiente, que comparte con Diego Canga. "Afiliarse", explicó, "es un papel y cualquier día lo firmo, pero por eso no eres más ni menos". A renglón seguido contó una anécdota real de un pescador que no sacaba la licencia: "Un día le quitaron la caña y le pusieron una multa, y el hombre razonaba: ‘¿qué es que con licencia pican mejor?’ Pues yo soy el mismo afiliado que sin afiliar, es mi partido y siempre lo fue, lucho por él y estoy seguro de que Diego también".