Los montañeros reclaman autocares madrugadores para subir a los Picos

La prohibición de acceso a vehículos particulares a los Lagos ya está dejando sus damnificados. El Gobierno regional aseguró que no se pondrían pegas a los montañeros que quieran iniciar sus excursiones desde los Lagos, pero ya ha habido un grupo, el Vízcares de Infiesto, al que Parques Nacionales ha denegado el acceso en autocar el día 17 para realizar una ruta desde Pandecarmen al Mirador de Ordiales, en los Picos de Europa.

"El Parque nos dijo que cancelásemos la ruta o contratásemos un autocar de ALSA", indicó Irene Faza Aladro, presidenta del grupo de montaña. Evidentemente, no optaron por la segunda posibilidad, que les hubiese resultado más cara, señaló, por lo que la excursión, a la que se habían apuntado 32 personas, tuvo que suspenderse. Este grupo de montañeros piloñeses considera que no se les puede quitar de subir a los Lagos, ya que están pagando religiosamente su tarjeta federativa, de la que por cierto carecen los miles de turistas que suben en la lanzadera para quedarse en los Lagos.

Faza añadió que "la solución pasa por reducir el aforo de personas a los Llagos de Cuadonga (Lagos de Covadonga), obligando a ALSA a utilizar autobuses de menor capacidad y estableciendo unos horarios específicos, de obligando cumplimiento, permitiendo así la coexistencia con los autobuses que los grupos de montaña utilizamos".

La Federación de Montaña dijo desconocer este conflicto. La presidenta, Tensi Carmona, se reunió con el director de Medio Natural, David Villar, el 25 de agosto para tratar este asunto. "Se me indicó que ya no podrían acceder los autobuses discrecionales, pero sí se podría subir a los Lagos en ALSA, sin costes adicionales. Estamos a la espera de una nueva reunión para que se nos aclare cómo será el funcionamiento. Lo que está claro es que debe haber un autocar madrugador para los montañeros que no hayan pedido permiso para subir. El planteamiento es bueno siempre que funcione", indicó Carmona.