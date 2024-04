A vueltas con las directrices de Comercio (y Costco): las claves políticas de la última polémica del Principado

El Gobierno regional ha enfriado hasta final de año la revisión de las directrices de comercio en la primera reunión del equipo de trabajo convocado para analizar la normativa regional. Además, la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, quiso dejar claro que no se llevará a cabo para facilitar la llegada de la compañía americana Costco a Siero. "Esto va del interés general, no del interés particular de un determinado proyecto ni de un municipio", advirtió al salir de la reunión. Según aseguró, en la cita no se habló de esa posible inversión por la que está empujando Ángel García, "Cepi", alcalde sierense, y que ha tensionado al Ejecutivo.

Lo manifestado por la Consejera contrasta con lo dicho solo un día antes por Adriana Lastra, vicesecretaria de Acción Política e Institucional de la FSA. "Puedo asegurar que el Alcalde de Siero tiene todo el apoyo de la FSA y del Gobierno de Asturias. Espero que la revisión de las directrices salga adelante para poder permitir la instalación de Costco en Asturias, hay tiempo", indicó. El discurso del Gobierno regional fue distinto este viernes. En todo caso, en ningún momento se cerró la puerta a una modificación que posteriormente facilite la instalación de Costco.

Según los cálculos del Ejecutivo, es prácticamente imposible tener lista la modificación total antes de fin de año debido a los trámites que acarrea. El Principado espera, eso sí, disponer el mes que viene del "documento de avance" que sea la hoja de ruta para la posterior modificación. La cita, a la que acudió el Gobierno regional, la patronal FADE, las cámaras de Comercio, los sindicatos y la Federación Asturiana de Concejos, se produjo con el trasfondo de la polémica por la posible llegada de la multinacional americana de grandes supermercados Costco, que aspira a instalarse en el polígono sierense de Bobes. Para que lo hiciese habría que cambiar la normativa, que actualmente no permite abrir una superficie de más de 2.500 metros cuadrados. "Ese marco va a iniciar la orientación del trabajo que luego tendrá que hacer Ordenación del Territorio para definir qué aspectos vamos a cambiar en las directrices de equipamiento comercial para modernizar un sector que tiene que compatibilizar el pequeño y mediano comercio con las grandes superficies en Asturias, en un marco con nuevas formas de comprar y vender que van cambiando", dijo Roqueñí, que aseguró también: "Desde nuestra Consejería estamos para ayudar al pequeño comercio, que tiene los grandes retos de futuro". Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, de IU, también participó en la reunión, pero optó por no hacer valoraciones.

"Nos alegramos de que el grupo se haya reconducido al Consejo Asesor de Comercio, tal y como pedíamos, y que se haya acordado que la modernización de las directrices se aborde desde una perspectiva global de Asturias. Pedimos que se aborde teniendo en cuenta no solo los nuevos proyectos sino, sobre todo, las necesidades de las empresas que ya están aquí, que desde hace años generan empleo y actividad en nuestro territorio", aseguró por su parte María Calvo, presidenta de FADE. A partir de ahora, según confirma el Gobierno regional, lo relativo a las nuevas directrices se discutirá en el Consejo Asesor, un ente diferente al de ayer, pero en el que están representados las mismas instituciones.

"Hemos mantenido la misma postura: es compatible proteger el comercio de proximidad con facilitar la llegada de empresas que quieran venir a crear empleo", dijo Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias.

"Desde los poderes públicos y el diálogo social es donde hay que defender el interés general, en ese marco es donde hay que modernizar las actuales directrices comerciales", dijo José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en la región.

El mismo objetivo, dos reuniones. / M. Canteli

El mismo objetivo, dos reuniones. / M. Canteli

El mismo objetivo, dos reuniones El Principado reunió este viernes por primera vez al grupo de trabajo que anunció el presidente Adrián Barbón para analizar la revisión de las directrices de Comercio, pero se realizaron dos citas diferentes. En la primera de ellas –en la imagen de abajo–, celebrada a las 12.30 horas, la consejera Nieves Roqueñí se sentó con los representantes de Mesa de Comercio de Fade (la cita, según el Gobierno regional, ya estaba prevista). En la segunda, en la imagen superior, Roqueñí recibió al resto del grupo de trabajo: concejos, sindicatos y cámaras de Comercio, que se sumaron a la patronal.

Suscríbete para seguir leyendo