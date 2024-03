Ultimátum de la jueza del "caso Hulla" al perito: debe presentar el informe en abril de forma "inexcusable"

Begoña Fernández, jueza que instruye el "caso Hulla", ha dado un ultimátum al perito al que se encargó, en agosto de 2021, la elaboración de un informe sobre las obras del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa, del que supuestamente salió el dinero que explica la fortuna del exsecretario del SOMA José Ángel Fernández Villa y quien fuera su mano derecha, José Antonio Postigo. La jueza ha rechazado retrasar la entrega hasta finales de junio y exige tenerlo sobre la mesa, de forma "inexcusable", el 10 de abril a las 12.30 horas.

A la izquierda, la jueza Begoña Fernández y el fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa / Luisma Murias

El perito había pedido presentar su informe a finales de junio. Explicó que no había presentado el informe aún por "la complejidad del tema". Otros motivos esgrimidos fueron "la pandemia y el fallecimiento del otro perito" con el que compartía el encargo. Por todo ello, aseguró ante la magistrada Begoña Fernández y el Letrado de la Administración de Justicia, ha tenido que buscar colaboradores para elaborar el informe. El perito no dudó en asegurar que el informe encargado "no es un trabajo al que se dedique al cien por cien".

La jueza esgrime para este ultimátum los reiterados retrasos del informe. Y es que ya se comprometió a entregarlo en junio de 2022, febrero de 2023, septiembre de 2023, noviembre de 2023 y febrero de 2024. Por tanto, "no ha lugar al nuevo aplazamiento solicitado". Y avisa que, en "caso contrario, se valorará dejar sin efecto la pericial que vino acordada en autos".