Nuevo contratiempo en una obra en Asturias: vuelve a retrasarse el nudo de Serín

Nuevo retraso en una obra en Asturias. Los trabajos que el ministerio de Transportes está realizando en el nudo de Serín de la autopista Y no estarán listos para el primer trimestre de este año, que fue el plazo dado por Delia Losa, delegada del Gobierno. Se trata de doble retraso, ya que estos trabajos deberían haber finalizado en diciembre del año pasado. El ministerio de Transportes asegura que el contratiempo es un problema técnico, habitual en este tipo de obras, pero prefiere no dar nuevos plazos. "Mientras el hormigón que hemos extendido recientemente alcanza la resistencia necesaria, y ante los condicionantes detectados durante la ejecución del primer carril, estamos estudiando la mejor solución para acometer la rehabilitación de los otros dos", explican fuentes de Transportes. Delegación del Gobierno se remite a lo dicho por el Ministerio y prefiere no valorar este último imprevisto.

En estos momentos en el desvío hacia Avilés, desde Gijón, solo hay un carril. Lo mismo ocurre con los que van de Oviedo a Avilés, se quedan con un único carril. Ambos tráficos se unen pasado el nudo, a unos 500 metros de la estación de servicio de El Montijo, lo que ya de por sí genera un retraso. Este contratiempo en Serín ha destadado críticas del PP: "Sánchez y Puente son los verdugos de Asturias con Barbón de centurión. El anuncio de la suspensión de las obras del nudo de Serín es otra patada más a esta región, que ya es más que despreciar a esta región. Los asturianos estamos pagando facturas de cuitas partidistas. Hace dos meses la Delegada hablaba de la orografía para hacer esa obra cuando es uno de pocos municipios de Asturias que no están declarados de alta montaña y ahora nos vienen con que hay que hacer otro proyecto, como pasó recientemente con el vial de Jove", aseguró esta mañana Luis Venta, diputado popular.

También hay preocupación en los transportistas."Llueve sobra mojado, no tiene un pase, era una obra que era para tres meses y van seis. Es una mala noticia", asegura Alejandro Monjardín, de Cesintra.

Transportes, en cualquier caso, insiste en que se trata de un contratiempo técnico, que tiene que ver con dificultades en el suelo, y que se resolverá lo antes posible.