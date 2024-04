Duelo de catedráticos para cerrar la campaña en el Club Prensa Asturiana mañana, lunes: entrevistas a Juan Manuel Cueva Lovelle e Ignacio Villaverde

Duelo de catedráticos en el Club Prensa Asturiana Mariola Riera Los dos aspirantes a rector de la Universidad de Oviedo, el actual en funciones, Ignacio Villaverde, y Juan Manuel Cueva Lovelle, apuran los últimos días de campaña electoral antes de enfrentarse a las urnas el próximo jueves 25 de abril. El último duelo de los catedráticos –Villaverde es de Derecho Constitucional y Lovelle de Informática– tendrá lugar este lunes, 22 de abril, a partir de las 19.30 horas, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. Será un acto abierto al público en el que ambos aspirantes plantearán sus propuestas en distintas materias y asuntos que preocupan a la comunidad universitaria. Se dará pie a la exposición y también al debate entre Ignacio Villaverde y Juan Manuel Cueva Lovelle. El acto en el Club Prensa Asturiana pondrá el broche final a una campaña que comenzó el pasado 11 de abril. El miércoles será el día destinado a la reflexión y el jueves será la jornada fijada para votar, entre las 10 y las 19 horas. Habrá 23 mesas electorales, repartidas por todos los campus. Están llamadas a las urnas 23.266 personas entre profesores doctores y personal docente, estudiantado y personal de administración y servicios. En las últimas elecciones fueron algo más: 23.992 personas. A modo de anécdota, en esta convocatoria electoral se utilizarán 7.000 sobre electorales que no se emplearon en la anterior de 2021. La Universidad hizo los preparativos para el voto presencial, pero la pandemia obligó a cambiar los planes y hacerlo de forma telemática, lo que hizo innecesarios los sobres que sí se podrán utilizar ahora. En esta ocasión no ha sido posible la convocatoria telemática, una opción para cuando las condiciones así lo aconsejen o el rector lo decida. El voto presencial alargará la noche electoral para conocer al nuevo rector de la Universidad de Oviedo, que será proclamado el 3 de mayo, un día antes del fin del curso lectivo.

Juan Manuel Cueva Lovelle: "No tengo intención de saltar a la política, me debo a la Universidad de Oviedo"

Christian García

El catedrático de Informática Juan Manuel Cueva Lovelle (Oviedo, 1958) atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la recta final de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Oviedo del próximo 25 de abril.

–Quedan apenas un par de días de campaña, ¿qué valoración hace?

–Muy positiva. Estoy muy animado. Hemos tenido muchas reuniones y confío en que, si se confirman todos los apoyos, pueda ganar las elecciones. No esperaba un apoyo tan firme de algunas personas. Hay que llamar a la participación de los estudiantes porque están empezando a preparar los exámenes, porque además la votación es baja. Espero que sea una participación alta. Quiero ser positivo en ese sentido.

–¿Considera necesario el adelanto electoral?

–No, para nada. Primero porque se alegó que era ligado a que se aprobaran unos nuevos estatutos y luego descubrimos que las elecciones son en base a los anteriores. Los nuevos no están publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Lo normal es que se hubiera esperado al 1 de octubre. Tanto para profesorado como estudiantes, no es lo mismo a principios de semestre que a finales. Perder una hora de clase no es posible porque se acaba el temario y no puede recuperarse. Los estudiantes están con la tensión de preparar trabajos y exámenes. Es una época malísima para todos.

–El otro candidato, el rector en funciones Ignacio Villaverde, afirmó que "un proyecto de Universidad no se prepara en unos meses". ¿Qué opina de ello?

–Me hubiera gustado tener tiempo para preparar mucho mejor el proyecto. Sin embargo, ese proyecto largo lo hemos modificado trabajando en equipo por un programa de 25 puntos fundamentales para levantar la Universidad. Ese proyecto podrá desarrollarse ampliamente si salgo rector. Esos puntos son muy concretos y claros.

–El Consejo Social inicia nueva etapa con su nueva presidenta, Ángela Santianes.

–Los puntos de nuestro programa marcan un camino a seguir que está de acuerdo con personas como la presidenta del Consejo Social. Estamos en la misma dirección. Plantea que la Universidad esté ligada a la industria y sociedad asturiana. Quiere trabajar en esa dirección y estoy totalmente de acuerdo con su planificación y creo que podemos hacer un buen tándem para tirar de esta Universidad. Quiere reformar los grados y adaptarlos a las necesidades de Asturias. Estoy totalmente en ese ideario.

–Desde el principio se le consideró el candidato del descontento. ¿Ha recibido apoyo en ese sentido?

–El descontento no es conmigo, es con las medidas tomadas en estos años. Prefiero ser el candidato de la esperanza e ilusión. Quiero olvidarme todo lo anterior y ofrecer una nueva ilusión a la Universidad y a Asturias. Vengo a trabajar por la región. No tengo otros intereses ni intención de dar salto a la política. Entré a la Universidad de Oviedo con 17 años. Tras graduarme me fui como muchos asturianos a trabajar a Madrid y Valencia y con 27 volví como profesor a la Universidad. Mi vida se ha dedicado a la Universidad.

–Su punto principal es ampliar el presupuesto hasta los 300 millones. ¿Es posible?

–Sí, por supuesto. Hay que negociarlo con el Principado. El tema financiero es algo de actualidad, no sólo de la Universidad de Oviedo. No lo digo yo, lo dicen otras universidades de otras regiones. Las universidades públicas de Madrid se han unido y han hecho una declaración de que no tienen presupuesto suficiente, y lo han reclamado a la Comunidad. Ha habido una inflación muy fuerte y los incrementos no han sido de acuerdo con las necesidades. En la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, el primer punto es la falta de presupuestos. Los sindicatos advierten de que no hay financiación para aplicar la nueva ley de Universidades. Me llamarán subversivo porque pido 50 millones, pero creo que soy moderado porque lo pido para 2025. Espero ser rector el jueves, pero tendré que afrontar 2024 con el presupuesto actual. Si queremos un plan estratégico con más miras, se debe negociar cada punto.

–¿A qué dedicará la jornada de reflexión?

–En Oviedo inauguran un cine, así que iré con mi mujer, veré a mi nieto y pasearé. Un plan tranquilo.

–¿Y el día de la votación?

–Iré por la mañana a votar y luego un poco de tensión. Tendremos interventores para que nos vayan mandando información. No será relajado porque sabremos la participación. Estaré con mi equipo viendo cómo va todo.

–¿Qué mensaje quiere trasladar al votante?

–Por el cambio, la modernización y la mejora de la Universidad de Oviedo.

Ignacio Villaverde: "Lovelle es el candidato del apocalipsis; todo está mal, pero no escucho ideas"

Xuan Fernández

Ignacio Villaverde (Gijón, 1965) es el rector en funciones y espera salir reelegido el próximo 25 de abril máximo dirigente de la Universidad de Oviedo.

–Valore lo que llevamos de campaña.

–Estoy satisfecho, estamos teniendo buena recepción. A los actos viene mucha gente de varios sectores universitarios y me siento cómodo. A lo largo de estos años hemos recibido el respaldo mayoritario en muchos procesos de decisión relevantes, como los planes estratégicos y los traslados. Siempre digo lo mismo: eso luego tiene que traducirse en participación. Que la gente vote, a ser posible a mí, a Villaverde, pero que voten.

–¿La gente entiende el adelanto?

–Sí. Chocó, nadie se lo esperaba. Ni mi equipo. Un viaje de regreso de México, con doce horas de avión, da para pensar mucho y ahí lo decidí. Pensé en que si aprobábamos los estatutos nadie entendería que siguiese el mandato como si no hubiese pasado nada, y eso me preocupaba. Tenía claro que había que hacerlo con discreción y lo mantuve en secreto hasta el lunes del claustro. Ahí dije que si aprobábamos el estatuto convocaríamos elecciones. Nadie se lo esperaba, pero la comunidad universitaria lo ha entendido. Prueba de ello es que la cuestión del adelanto nunca sale en las reuniones. Solo se debió al interés de la Universidad.

–¿Teme el voto protesta?

–Creo que es bueno que lo haya, dice mucho de la salud de la Universidad. Somos una institución en la que hay discrepancias y juicio crítico. No tenemos porque estar de acuerdo todos, lo asumo y es bueno. Creo que eso me pone los pies sobre la tierra. Me parece una expresión de la madurez y de la salud de la institución.

–Dice que no hay que fiarlo todo al campus del Cristo.

–Este equipo rectoral ha sido el que pone mucho empeño en reavanzar en este proyecto. Hay hechos: hemos pedido la cesión a la Seguridad Social y hemos licitado un contrato. Pase lo que pase, aunque estoy convencido de que tendremos ese campus, es una cuestión de años. No puedo decirle al campus del Llamaquique que tiene que esperar. Tenemos que dar soluciones intermedias que les permita estar en una solución adecuada.

–¿Qué fue lo mejor y lo peor de su mandato?

–No me arrepiento de nada, creo que hemos tomado decisiones meditadas. Hay cosas, eso sí, que no hemos culminado. Mi descontento es con esos asuntos en los que no tuvimos velocidad y acierto. Por ejemplo con la burocracia: hemos avanzado, pero no lo suficiente. También en la transformación digital. Fundamentalmente en esas dos cuestiones. La investigación era un tema muy complejo y ya hemos encontrado el ritmo necesario.

–¿Le preocupa la pérdida de alumnos?

–Desde el año 2021 hemos conseguido estabilizar el número, entre 20.000 y 21.000, que es un número ideal. No es una cuestión que nos obsesione, porque están dando frutos nuestras política de difusión de estudiantes de fuera de Asturias, ya tenemos 3.000.

–¿Por qué deberían votarle?

–Porque desde que está este equipo rectoral la Universidad es mejor y podemos acreditar con tres años de gestión que somos un buen equipo y cumple sus compromisos, y así seguirá siendo si la comunidad revalida su confianza en nuestro proyecto

–¿Qué opina de Juan Manuel Cueva Lovelle, el otro candidato?

–Nosotros tenemos proyecto y es sólido. No tengo trato personal con Juan Manuel Cueva Lovelle. Lo conozco, es un compañero de la Universidad. Creo que lo importante son los proyectos y no las personas. Hasta ahora aquí hay un proyecto y al otro lado lo que hay es el apocalipsis. Lovelle es el candidato del apocalipsis: todo está mal, pero no le he escuchado una idea. Los puntos que ha planteado también los suscribo yo. Eso no es un programa, son eslóganes.

–¿Qué espera de esta nueva etapa del Consejo Social?

–El Consejo Social es la pieza clave del engranaje Universidad-entorno, y creo que en esta nueva etapa aún va a reforzar más si cabe ese papel. En los últimos años, la relación entre universidad y empresa se ha estrechado, con más colaboraciones, más cátedras, más contratos de investigación, pero aún ha de ir más allá y creo que el Consejo Social lo entiende así. Su presidenta, Ángela Santianes, es un claro exponente de la tradición industrial de nuestra región, conoce sus necesidades y seguro que va a avanzar en esta dirección.

Suscríbete para seguir leyendo