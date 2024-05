Gran éxito del tren madrugador a Madrid, que los empresarios piden que llegue aún antes y sin más paradas

La llegada de los trenes Avril –el AVE convencional– a la región cumple hoy una semana con altas cifra de ocupación en todas sus frecuencias y con el primer convoy de la mañana, el ya conocido como madrugador, como estrella de la parrilla. La cifra de ocupación de este tren, que sale a las 6 de la mañana de Gijón y llega a Madrid a las 9.38, ronda el 91 por ciento de media en la primera semana de servicio, según fuentes ferroviarias. A falta de conocer los datos detallados, el madrugador es el que más porcentaje de viajeros arrastra, con 460 pasajeros de media.

Hasta ayer, el convoy madrugador que más viajeros albergó fue el primero que se puso en servicio, el pasado martes 21, con más de quinientos. En cualquier caso, según fuentes conocedoras, la ocupación está siendo muy alta en todas las frecuencias. La mayoría de los trenes, desde la llegada de los Avril, superan el 90 por ciento de ocupación, en una cuenta en la que se incluyen los servicios de los Alvia, que siguen operando en la actualidad. Ahora mismo, de lunes a viernes hay dos Avril y dos Alvia por sentido.

Los Avril tienen 507 plazas, por 299 de los Alvia, y son más rápidos, aunque el verdadero recorte de tiempo se evidencia en el primer tren –poco más de tres horas desde Oviedo–, porque tiene menos paradas.

El tirón del tren madrugador, que reclamaban los empresarios y activó el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, se produce con el debate abierto de sus paradas, después de que el Principado solicitase a Renfe que ese convoy tuviese se detuviese también en Mieres. Esa petición se produce a raíz de la movilización de los sindicatos y los ayuntamientos de Pola de Lena y Mieres, que consideran injusto que el primer AVE de la mañana salga de Oviedo y solo pare en Gijón y hacen extensible su solicitud al último tren del día, que tampoco para. El resto de trenes de la parrilla sí para en las Cuencas.

El Gobierno regional ha atendido esa petición, que causa dudas en fuentes ferroviarias, y Renfe la estudia. El Principado sostiene que una parada no alteraría los tiempos y que los minutos que se perderían se podría recuperar durante el trayecto. Otras voces sostienen lo contrario. Empresarios de la región muestran recelos y recalcan que lo importante es llegar cuanto antes mejor. "Tenemos que ser lo más ambiciosos posibles y que la llegada pueda ser cuanto antes a Madrid, siendo en todo caso no más tarde de las 9.30", asegura Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que ayer mismo cogió el tren madrugador. Sobre la parada en las Cuencas, Paniceres apunta a que "quizá debamos ver si las cercanías tienen los horarios óptimos para poder tomar el primer tren y también analiza las paradas y si estas no repercuten en la velocidad de los propios trenes, y valorar cuántos pasajeros se podrían beneficiar de esta parada (en Mieres). Si los datos indican que es necesaria, habrá que valorarlo, si no lo es, debemos ser consecuentes".

Íñigo Fernández, presidente de Otava, patronal de las agencias de viaje asegura que "sería bueno que el primer de Asturias Madrid y último tren Madrid Asturias fueran directos para aprovechar al máximo la oferta de plazas. No tiene sentido pedir adelantar la llegada y al mismo tiempo poner más paradas: lo que hay que hacer es poner lanzaderas que conecten con este tren. El tren no puede hacer una parada en casa una de las estaciones que pasa", recalca. La patronal de empresarios FADE también se sitúa en esta posición, y no considera necesaria una parada en las Cuencas.

Récord de tráfico ferroviario.

El tráfico ferroviario aumentó un 6,5% entre enero y abril de este año respecto al mismo periodo del año pasado, superando los datos prepandemia y marcando un récord histórico con más de 69 millones de trenes por kilómetro. A su vez, el tráfico de larga distancia ha crecido un 14,8%, con un incremento de la alta velocidad del 16,8%, mientras que el Cercanías sube el 2,3%. El número de viajeros en las estaciones creció un 9% hasta abril.

Así lo desveló ayer Óscar Puente, ministro de Transportes, durante su comparecencia de este lunes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado para presentar las líneas generales de la política del Departamento para esta XV Legislatura. Durante su intervención, el Ministro situó al ferrocarril y al transporte público como las "piedras angulares" de la estrategia del Ministerio para descarbonizar el transporte e impulsar una movilidad sana, sostenible y segura.

Suscríbete para seguir leyendo