Pepín Tuñón, el padre humano de "Paca" y Tola" y ahora de "Molina", que educa sobre el oso desde una de las sendas más turísticas de Asturias

José Tuñón Huerta, tevergano de 46 años, se considera un "afortunado". Ha sido algo así como el padre humano de "Paca" y "Tola", las dos osas (ya fallecidas) más famosas de la Cordillera Cantábrica y emblema de la naturaleza en España. Pepín, como así lo conoce todo el mundo, dirige desde hace 12 años la Fundación Oso Asturias, la institución que gestiona el cercado de Santo Adriano, ubicado en la Senda del Oso, una de las rutas más turísticas de la región, y que fue casa, durante tres décadas, de las hermanas oseras. Hoy es el hogar de "Molina" (o "Molinera"), de 13 años y único ejemplar de la especie que vive en cautividad en Asturias.

"Soy un afortunado, porque trabajo con una especie muy nuestra, muy asturiana, que está en peligro de extinción", afirma. Y eso que cuando Tuñón era un niño, en la Cordillera quedaban tan solo "80 o 90 osos". Hoy, en cambio, su población está en clara evolución, gracias en parte a la labor de educación ambiental que desarrolla la Fundación Oso Asturias. Las últimas cifras hablan de 370 plantígrados y subiendo.

Pese a ello, todavía hay mucho trabajo por hacer. No solo de recuperación de la especie, sino de sensibilización. "Lo primero que dice la gente, cuando estás en el cercado, es que 'Molina' es la hija de 'Paca' y 'Tola' y que es la única osa que queda en la Cordillera Cantábrica...". Pepín, que lleva allá por donde va siempre el logo de un oso (el de la Fundación Oso Asturias) grabado en la camiseta, la sudadera o la chaqueta, se dedica durante todo el año a divulgar. Ya sea a pie de la Senda del Oso y en la Casa del Oso de Proaza como en colegios e institutos de toda la región.

Jamás imaginó que iba a trabajar con osos, el sueño de cualquier biólogo, ni que su labor fuese a estar estrechamente ligada al sector turístico

Nada más acabar la carrera

Tuñón llegó a la Fundación Oso Asturias casi por casualidad. Jamás imaginó que iba a trabajar con osos, el sueño de cualquier biólogo, ni que su labor fuese a estar estrechamente ligada al sector turístico. Terminó la carrera en la Universidad de Oviedo en 2005 y una amiga de la familia, Manuela, le animó a presentar su currículum. "Yo de aquella era muy tímido y me dijo que nada de enviarlo por correo electrónico, que fuese allí y me entrevistase con el director (entonces era Carlos Zapico)", cuenta. Eso hizo y a los seis meses le llamaron. Entró en la institución que preside Nicanor Fernández en junio de 2006 y en 2014 le nombraron director apenas un mes después de convertirse en padre primerizo. "Y lo que pensé que serían unos meses o unos pocos años ya son 12. Me encanta mi trabajo y lo disfruto mucho", asegura.

LNE OVIEDO / MIKI LOPEZ

Visitas de un millar de escolares

El día a día de Tuñón es muy variado. Hay días de oficina, días de educación ambiental con una legión de niños, días de trabajo de campo, días de orientar a turistas... Junto a él están seis personas durante todo el año, que en los meses de verano, cuando la actividad de la Fundación crece, pueden llegar a 15. Mayo es precisamente el mes en el que comienza el trajín, con visitas continuas de colegios. "Cada centro viene durante tres días y duermen dos noches en un albergue", detalla. Se trata del programa de educación ambiental que la institución lleva desarrollando durante 20 años con gran éxito. Cada temporada reciben unos mil escolares, de entre 9 y 12 años, provenientes no solo de Asturias, sino de comunidades limítrofes. Y el cupo está lleno; no hay cabida para un centro más. Los lunes entra un grupo y el miércoles llega otro. Así todas las semanas hasta finalizar el curso.

A ello se suman otras actividades, abiertas a todo tipo de público, como son las visitas guiadas a la Casa del Oso y al cercado, que disparan las cifras de visitantes. "En este trabajo es muy importante ser extrovertido, saber interactuar con niños, trabajar en equipo y, sobre todo, tener ganas", precisa.

"Molina", la reina del cercado

Tras el fallecimiento de "Tola" en 2018 y de "Paca" hace ahora un año (el 10 de abril de 2025), "Molina" es la estrella de los Valles del Oso, que atrae cada año a miles y miles de personas. Vive en el monte Fernanchín, en un cercado de cuatro hectáreas, que es supervisado a diario por la Fundación Oso Asturias y que atrae a miles de visitantes. Roberto, Álvaro y Pepín, sus principales cuidadores, se encargan de comprobar su estado de salud y de suministrarle comida. Pepín también está en permanente contacto con los turistas. "Aunque es una osa acostumbrada a la presencia humana, nosotros estamos muy pendientes de que no interactúen con ella y que no les de comer. Les explicamos cómo llegó aquí, que tiene su propia alimentación, que necesita el menor ruido posible...".

Pepín está en permanente contacto con los turistas que se acercan al cercado, a quienes proporciona información sobre la población osera de Asturias y les recuerda el respeto que necesita la especie

Muchas cosas han cambiado en estos años respecto a la etapa de "Paca" y "Tola". La primera es la alimentación. "Ya no hay una hora oficial de comida, como con 'Paca' y 'Tola' que era a las doce de la mañana. Ahora, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, a 'Molina' no se la damos ni a la misma hora ni en el mismo punto (se la diseminamos por el cercado sin que ella lo vea) y también cambiamos la frecuencia en función de la época del año. Un oso no tiene el mismo apetito en abril o marzo que en octubre o noviembre", detalla. "Molina" "desapareció" en el puente de la Constitución con 130 kilos y salió de la hibernación el pasado 15 de marzo, con 90.

"Paca" y "Tola", las osas inseparables / | CRISTIAN VAZQUEZ

¿Qué come un oso?

Alimerka es quien proporciona de forma gratuita el alimento a "Molina". Ahora come, sobre todo, fruta: manzanas, peras... También frutos secos y de vez en cuando en el menú semanal hay carne y pescado. "La trucha no la comen en el medio salvaje, pero es un alimento muy nutritivo y por eso se la damos. Y le gusta mucho". Tanto Pepín como el resto de trabajadores tienen muy claro que la osa es osa. Un animal salvaje. Por eso y pese a su habituación a la presencia humana, motivo por el que se decidió su ingreso en el cercado, tras fracasar la reintroducción en el medio natural, se toman todas las medidas de seguridad. "Siempre hay una valla y un pastor eléctrico entre 'Molina' y el cuidador. Y dentro del recinto grande hay otro recinto más pequeño por si tenemos que hacer algún trabajo de mantenimiento en el monte", explica.

No habrá otro "Furaco"

El segundo gran cambio en el tratamiento de "Molina" es el reproductivo. La Fundación Oso Asturias tiene claro que no se volverá a repetir un caso "Furaco", el macho de Cabárceno con el que se trató de buscar descendencia para "Paca" y "Tola" y que fue un fracaso. "No buscamos la reproducción de 'Molina' para la continuación del cercado, porque esa no es nuestra filosofía actual", garantiza Tuñón.

Después de "Molina", ¿qué pasará?

¿Y qué pasará con la Fundación cuando 'Molina' ya no esté? "Nosotros no buscamos que aparezca ningún oso. Y seguiremos haciendo otras labores como las actuales de educación ambiental. Nuestras instalaciones están destinadas exclusivamente para animales irrecuperables, como el fue el caso de 'Paca' y 'Tola' primero y de 'Molina' después. Y estamos habilitando otro espacio para acoger de forma temporal otros animales que aparezcan, siempre con la intención de volver a soltarlos después", sentencia Tuñón.