Beatriz Alonso, la profesora avilesina que imparte cursos intensivos de español a turistas extranjeros: "Eligen Asturias huyendo de la masificación y de las olas de calor"

Beatriz Alonso Martínez es profesora de español desde hace 26 años y siempre anduvo por el mundo. De aquí para allá. El Líbano, Serbia, Irlanda... Hasta que en 2021, después de la pandemia, decidió coger el billete de vuelta a casa, Avilés, y emprender una nueva "aventura": la de dar cursos intensivos para extranjeros desde Asturias. Otra cara del turismo... educativo.

"Cuando trabajaba fuera, muchos estudiantes me preguntaban dónde podían estudiar español en sus vacaciones de verano o hacer cursos durante el año. Investigué un poco y vi que Asturias tenía mucho potencial y que no había nadie explotándolo", cuenta. Fue así cómo Beatriz decidió montar su propia escuela, enfocada en el turismo de idiomas y una de las pocas que existen en el Principado. Su empresa forma parte del proyecto "Avilés enseña", que es pionero y funciona como un escaparate que promociona sus cursos y que además le proporciona espacio en el palacio de Maqua. Las empresas de turismo idiomático como la de Beatriz representan un nuevo espacio para el desarrollo profesional en la región, que hasta hace poco tiempo era impensable.

Con permisos de formación

Alonso, avilesina de 58 años, enseña español principalmente a ingleses y alemanes. Son adultos, de 35 años en adelante, y vienen solos o en pareja. Muchos aprovechan los permisos de formación que tienen los trabajadores en sus países de origen. Los cursos duran una o dos semanas, de entre 10 y 20 horas semanales. Son como un erasmus exprés. "Los alemanes tienen cinco días al año o diez cada dos para formación fuera de sus vacaciones. Al finalizar el curso, les das un certificado y eso lo presentan a su empleador. Yo tengo autorización para impartir estos cursos con cinco estados alemanes", precisa.

Las empresas de turismo idiomático representan un nuevo espacio para el desarrollo profesional. La iniciativa “Avilés Enseña” es pionera en su puesta en marcha.

¿Y por qué eligen Asturias? Por dos motivos principales, explica Beatriz Alonso. Uno de ellos es porque huyen de lugares masificados: "No están interesados en el ocio nocturno y sí en la cultura, la gastronomía y la naturaleza". La otra razón es el clima, que es suave y "está alejado de las olas de calor". El turista extranjero que quiere aprender español en Avilés busca, además, alojarse en casas de familias locales, con el objetivo de vivir una experiencia lo más inmersiva posible y no solo aprender un idioma, sino su cultura.

Beatriz Alonso, en el Parque de Ferrera de Avilés / Pablo Solares

Alumnos "aplicados"

Los cursos son todos a medida, y aunque habla inglés, francés y "un poco de italiano", las clases siempre son en español. "Antes de venir, tienen que rellenar un pequeño cuestionario para ver cuáles son sus objetivos y qué quieren aprender". Pero, por lo general, son turistas que ya saben hablar español, "no empiezan de cero", y que tienen un gran interés en la cultura y la gastronomía. "Son alumnos aplicados y motivados, que llegan con muchísimas ganas de aprender", asegura.

"Son alumnos aplicados y motivados, que llegan con muchísimas ganas de aprender, y que no parten de cero con el español"

Las conexiones aéreas son clave

El turismo idiomático todavía tiene un largo recorrido en Asturias y Beatriz Alonso es muy optimista con el futuro. "Asturias cada vez está más de moda en el exterior y las conexiones internacionales aéreas, que han aumentado, me están ayudando muchísimo". La avilesina considera "muy interesante" su trabajo, porque "tienes la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo y aprender costumbres de todos los países. Siempre te explican cómo son las cosas en su territorio en comparación a cómo se hacen aquí".