Alberto Fernández Sotu (Xixón, 1969), astrónomu del CSIC nel Institutu de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), tien publicáu “Tres el Big Bang. Del orixe a la fin del Universu” (Shackleton Books), un apasionante viaxe pola hestoria y l'evolución del universu, dende l'orixe hasta la so final, ilustráu colos más relevantes descubrimientos nel terrén de la cosmoloxía. Criáu n'Uviéu, Llicenciáu en Física en Cantabria y en Matemátiques en Valencia, tuvo una llarga formación posdoctoral na State University of New York, la University of New South Wales (Australia), nel Observatoriu Astronómicu di Brera (Italia) y el Observatori Astronòmic de la Universitat de València.

Escribió otru llibru de divulgación, “Oríxenes: L'universu, la vida, los humanos”, en collaboración con Carlos Briones y José María Bermúdez de Castro, galardonáu col premiu “Prisma” al meyor llibro de divulgación editáu n'España en 2016.

Esti ye'l capítulu dedicáu a la fin del Universu.

El destín del Universu. El descubrimientu de que l'Universu afáyase nun momentu d'espansión acelerada debida al efeutu de la enerxía escura cerró definitivamente l'alderique sobro si'l so destín final sería un “big crunch” o una crecedera infinita. Güei paez incontrovertible que la enerxía escura va emburriar al cosmos escontra un estáu de creciente vacíu, de cuenta que nel estáu final prácticamente cada galaxa va atopase aisllada na so propia zona del Universu.

Si se confírma que la espansión acelerada tien el so orixe nuna constante cosmolóxica, y tamién nuna bona parte de los modelos basaos en quintaesencia, l'Universu va entrar nuna fase de crecedera esponencial. Nesti casu vamos tener una repetición, anque a menor escala, de la fase inflacionaria que sufrió l'Universu nos primeros intres de la so esistencia. Cuando esto asoceda atoparémonos con que les galaxes que s'alcuentren nel nuesu universu observable van vese azotaes fora d'él, de mou y manera qu'esti dirá quedándose vacíu. Nel estremu atoparemonos na situación que los astrónomos pensaben que yera la real va cien años: tou'l nuesu Universu va tar formáu puramente pola nuesa mesma Galaxa. Nun va haber namás allá de la Vía Láctea.

Pero esto nun va ser tou. Los oxetos esternos a la nuesa Galaxa sumiríen, y tampoco va haber nada que ver na nuesa mesma Vía Láctea, porque les estrelles completaríen tamién el so ciclu de vida y acabaríase el combustible col que crear nueves estrelles. Por toos estos motivos, ente que'l restu del Universu vaiga alloñar de nós y balerando el nuesu cielu, tamién los oxetos más cercanos a nós van dir progresivamente apagándose. Primeramente va haber formación de nueves estrelles a partir del material eyectáu poles supernoves y de los restos de gas y polvu qu'entá tean disponibles pa los procesos de formación estelar. Cada vegada esti recambiu va ser menos eficiente, y cada vez mayor cantidá de material va quedar atrapáu en forma d'estrelles estériles que nun pueden ser reutilizaes y que se van dir esfreciendo progresivamente. Asina vamos llegar a la muerte térmica del Universu, cuando cualquier observador qu'aquel día pudiera esistir veríase arrodiáu d'un cielu total y absolutamente negru.

El destín de la Vía Láctea: La nuesa Galaxa tien otru peligru qu'escolga sobro ella como xuna xigantesca espada de Damocles. La espansión acelerada del Universu va provocar que toles galaxes qu'ocupen el nuesu cielu acaben siendo espulsaes del nuesu universu observable. Pero recordemos que cuando presentamos les observaciones pioneres de Slipher, Hubble y Humason sobro la distancia y la velocidá de les galaxes más cercanes a nós señalamos que prácticamente toes se separen, con velocidaes proporcionales a la distancia a nós... Pero “prácticamente toes” quier dicir esactamente eso, “non toes”.

La galaxa de Andrómeda, tamién conocida como M31, ye la galaxa de gran tamañu más cercana a la nuesa, de la que la separa solamente 2,5 millones d'años lluz. Ello ye qu'Andrómeda ye una galaxa bien similar a la Vía Láctea, inclusive un pocu mayor qu'ella: dambes son los exemplares más grandes del pequeñu conxuntu de galaxes que constitúi'l nuesu vecinderu cósmicu, el Grupu Local de galaxes. Y amás Andrómeda ye una de les poques galaxes que nun se tán alloñando de nós. La Vía Láctea y Andrómeda atópense en trayectoria de choque, un choque que va asoceder aprosimao dientro de 4.000 millones d'años.

El choque de dos galaxes ye un fenómenu que vemos davezu nel Universu. Para entendelo hai que tener en cuenta que les galaxes tán prácticamente vacíes, una y bones les distancies ente les estrelles individuales son munchos ordes de magnitú mayores que les mesmes estrelles o los sos sistemes planetarios. Asina, ye posible que Andrómeda y la Vía Láctea pudieren topetar ensin qu'apenes nenguna de les sos estrelles individuales esperimentara un choque.

¿Quier esto dicir que les dos galaxes travesaríense como si fueren pantasmes, ensin nenguna resultancia observable? Por supuesto que non. L'ausencia de choques ente estrelles individuales nun quier dicir que nun haya otros efectos. Siquier dos fenómenos importantes van tener llugar con certidume. El gas y el polvu que dambes galaxes contienen sí que va sentir el resfregón, les ondes de choque y los efectos de calentamientu acomuñaos al choque, y ello va xenerar con seguridá intensos biltos de formación estelar. Amás l'efectu principal va ser el causáu pola gravedá exercida por caúna de les galaxes sobro la otra. La fuerza directo y les acomuñaes fuerces de marea van provocar enormes aburuyes en dambes galaxes, posiblemente llanzando parte de les estrelles y del material de dambes escontra l'espaciu intergaláctico. Al llargu plazu, quiciabes tres dellos alcuentros cercanos ente los restos de dambes galaxes, los dos sistemes van acabar formando una única galaxa xigante, posiblemente elíptica, que de xuru va acabar absorbiendo tamién a los otros vecinos menores del nuesu Grupu Local.

La cosmoloxía ve nel cielu'l principiu y el fin universales

El destín de la Tierra. ¿Qué-yos va asoceder entós al Sol y a la Tierra? Muncho primero de los fenómenos que describimos na sección anterior, aprosimao dientro d'unos 5.000 millones d'años, el Sol va escosar la so capacidá de quemar hidróxenu nel núcleu, que se convertiría n'una gran masa d'heliu que la estrella nun tien capacidá pa utilizar como combustible. Va poder entá quemar hidróxenu n'una fina corona esférica qu'arrodia al núcleu, y esto va provocar que les capes más esternes de la estrella se vaigan dilatando de la que s'esfrecen. Cuéntase que mientres esta fase les capes más esternes del Sol, que se van atopar a unos 5.000 graos de temperatura, van avanzar escontra l'esterior hasta encloyar les órbites de Mercuriu y Venus, quiciabes inclusive llegando hasta les de la Tierra y Marte. Esta fase (que por motivos obvios conozse como fase de xigante colorada) va terminar cuando les capes más esteriores sían espulsaes pa formar una nebulosa planetaria, y dexen una estrella nana dexenerada nel núcleu. Aquel día la Tierra perdería la so atmósfera y tamién la so hidrosfera, por cuenta del aumentu de la temperatura provocáu pola cercanía de la corona solar.

Alternatives a esi fin del mundu. No que se refier al "fin del mundu", entendíu como'l fin del nuesu mundu, esisten otres posibilidaes que podríen borrar el nuesu futuru primero que llegara'l gran choque cósmicu con Andrómeda o'l tresformamientu del Sol n'una xigante colorada. D'entrada, podemos falar de desastres inducíos pola humanidá: guerres nucleares o biolóxiques, cambéu climáticu, crisis enerxética, desastres tecnolóxicos a gran escala...

Dexando de llau la posibilidá de que síamos nós mesmos los qu'acabemos cola nuesa esistencia, podemos considerar otros riesgos que pueden amenaciar la nuesa vida diendo dende lo más cercano lo más alloñáo:

- Esiste la posibilidá de qu'un meteoritu de gran tamañu pueda topetar cola Tierra y terminar, si non cola vida nel nuesu planeta, siquier cola nuesa civilización. Tal que asocedió fai 65 millones d'años col meteoritu responsable de la estinción de los dinosaurios, un impactu directu podría provocar l'ascensu de grandes cantidaes de povu y povisa a les capes altes de l'atmósfera, y con ello una nueva glaciación qu'alteriara de manera radical les condiciones de vida nel planeta.

- Un cataclismu cósmicu n'una estrella cercana podría tamién esterilizar la vida na Tierra. Si una estrella cercana esplotara como supernova o produxera una esplosión de les llamaes biltos de rayu gamma (GRB), la radiación d'alta enerxía acomuñada a ella produciría la evaporación de l'atmósfera del nuesu planeta o, si'l fenómenu fuera daqué más alloñáu, la destrucción de la so capa d'ozonu. En cualesquier de los dos casos de xuru la vida na Tierra veríase gravemente afectada.

Polo que sabemos, nun paez probable nengún d'estos fenómenos nun plazu de tiempu concebible. Nenguna estrella del vecinderu solar ye del tipu que correspuende a los proxenitores de supernova o d'otres estrelles destinaes a un final cataclísmicu. La posibilidá de choque con un asteroide de gran tamañu ta siempres presente, pero'l riesgu mengua en ciertu mou col tiempu, yá que cada vez más proyectos se dediquen a la busca d'oxetos potencialmente peligrosos, y ye d'esperar qu'a mediu plazu los medios técnicos dexen evitar un potencial choque si se detectara a tiempu.