Víctor Berdasco, xerente de la compañía Tierrina Vaqueira, allugada en L.luarca y dedicada a la producción de faba asturiana, tenía un proyectu ilusionante y, coles mesmes, tamién un problema pa ponelu en marcha. Llevaba un tiempu reparando en cómo'l mercáu de les llegumes seques diba baxando. Non de forma abrupta, pero sí adulces. “Vemos que va en regresión porque pide tiempu abondo a la de cocinar. Va perdiendo fuerza”, resalta. Asina que decidiéronse a mirar de comercializar la faba cuando entá ta fresca, cuando'l pulgu ta empezando a ponese mariellu, lo que fai que'l tiempu de cocción mengüe radicalmente y, amás, nun faiga falta remueyu. Un luxu. Y hasta ehí la idea. Agora, el problema. La escaxinadura–dixebrar la faba del pulgu– yera muncho más lenta. “Venti quilos llevábennos ocho hores de trabayu”, señala Berdasco.

La solución atopáronla nes nueves tecnoloxíes. Tres dellos años de pruebes consiguieron dar con una máquina que-yos fixera'l trabayu más penosu, y tienen yá un prototipu. Llogréronlo en collaboración cola compañía asturiana Upintelligence, que foi la que los ayudó a dar l'últimu emburrión al proyectu. “Con ayuda de la intelixencia artificial escurrimos un sistema pa la clasificación de les caxines, y el sistema de certificación pal control de los granos”, señala Olaya Muñoz, directora de bioinxeniería de la empresa. La unión –que fixo la fuerza– foi posible gracies a que dambes compañíes participaron nun programa entamáu pol clúster y centru tecnolóxicu agroalimentariu Asincar que llevaba por nome S3Food, del que ta a piques d'entamar una segunda edición y que tien como oxetivu qu'esti sector (el agroalimentariu) dea, a lo último, el saltu p'hacia la industria 4.0, esa na que les máquines apoderen los procesos productivos, encurtiándolos considerablemente.

Roberto Morán, responsable de proyectos europeos n'Asincar, asegura que'l sector agroalimentariu ye yá estratéxicu n'Asturies. Foi ún de los pocos que resultaron inmunes a l'andada del coronavirus y la so aportación al PIB asturianu algama yá'l 20%, según les sos cuentes. Sicasí, ta costándo-y dar el saltu a la dixitalización, como tán faciendo otros. Va per detrás. “Esti ye un sector bien atomizáu, que ta cargáu de pymes con una maquinaria que, polo xeneral, ye antigua, que pervive de la dómina analóxica”, asegura. Y eso, evidentemente, enzanca'l cambéu y la transición.

Pero les resistencies van venciéndose. Como prueba ta'l programa que ta desenvolviendo Asincar y que dio puxu a dolce proyectos de dixitalización na industria agroalimentaria. El de la faba fresca l.luarquesa foi ún d'ellos. “Creemos que ye un productu bien explotable”, afita Berdasco. Como non solo de fabes vive l'home, tamién hubo requexu, por exemplu, pa que los embutíos dieren el saltu hacia les nueves tecnoloxíes. L'afumáu de chorizos y morcielles ye un procesu bien artesanal, que lleva'l so tiempu. Tien el so aquel. Sábelo bien Eduardo Álvarez, voceru de la compañía Embutíos Maybe. Nel so casu, lo que necesitaben yera tener un mayor control sobre'l procesu d'afumáu, que faen gracies a la madera de carbayu. “Ye un sistema complicáu nel qu'hai que tener en cuenta munchos factores, como la temperatura, el tiempu y controlar el fumu”, esplica Álvarez. A la fin, lo que buscaben yera homoxeneizar los productos. Ello ye, que nun hubiera diferencies de sabor. Upintelligence foi, otra vuelta, la encargada d'apurrir la solución. Fízolo por aciu lo que se conoz como un ximielgu dixital, una planta asemeyada a la de verdá, pero que ye solo dixital, y dende la que puede controlase la calidá de los productos hasta'l más milimétricu detalle. “Asina evitamos, por casu, poner en riesgu a los mesmos trabayadores”, señala Olaya Muñoz.

Otra de les que participaron nel programa foi la vasca Aotech, una “spin off” de la Universidá del País Vascu que tien un proyectu pa la detección de metales pesaos na lleche. El responsable de la compañía, Iker García, aseguró que yá tán hasta testando'l so sistema, y con bones resultancies.

Nun ye la única iniciativa que tienen ente manes. Por exemplu, señala García que tamién tán collaborando con delles empreses de la cornisa cantábrica pa midir el porcentaxe de grasa de la lleche. Y aplicando la llamada intelixencia de les coses (IoT) a un sector que diba per detrás na carrera p'hacia la industria 4.0. “Dalguna resistencia atopemos”, reconoz Iker García.