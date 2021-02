Ente los sos siguidores tien a delles de les grandes figures de la llírica contemporanea, amás d'un ensame de críticos, aficionaos, estudiosos, profesores y estudiantes de tol mundu, y el tenor José Manuel Zapata dedicó-y ún de les temes del so últimu conciertu n'Uviéu. Detrás de “memeopera”, la cuenta d'Instagram en clave d'humor que siguen los profesionales y los amantes de la ópera, ta Hugo Felgueres, un uvieín de 53 años, comercial d'oficiu y apasionáu de la llírica, que lleva trés años surtiendo a les redes sociales de chancies y ocurrencies sobre les estrelles y los rellabicos d'esi mundu. Nos meses de confinamientu, colos teatros zarraos y tol mundu en casa, Felgueres y los sos siguidores volcáronse na cuenta, na que compartíen conocencies, entevistes, xuegos y concursos.

Los primeros memes de Felgueres quedaron ente los sos amigos y fueron ellos los que lu animaron a compartilos públicamente. El próximu 23 d'abril dirá trés años de l'apertura de la cuenta “memeopera”, y dende entós seis mil siguidores fuéron sumándose a ella.

Hugo Felgueres nació cerca del Campoamor d'Uviéu y, anque naide na so familia yera aficionáu a la música llírica, a él espertóse-y l'interés polo que se cocía dientro del teatru uvieín, ún de los más importantes del circuitu nacional. Empezó a escuchar ópera, a asistir a les funciones, falando con unos y con otros, aprendiendo y conociendo cada vez más, hasta llegar a ser un gran entendíu y forxar estreches relaciones con dalgunos de los artistes qu'almira.

Los sos memes tán protagonizaos por personalidaes como Anna Netrebko y Erwin Schrott (el so home), Elina Garanca, Ainhoa Arteta, Javier Camarena, Juan Diego Flórez, Lisette Oropesa y Piotr Beczała, y tamién por grandes ente los grandes, como la Callas, Pavarotti, Domingo y Kraus. Tanta sonadía tán teniendo los sos memes que Felgueres cuenta que, dende va yá dalgún tiempu, hai artistes que tán deseyando salir nellos y píden-y, de manera más o menos esplícita, que-yos dedique dalgún.

L'efectu risible llogralu Felgueres, unes vegaes, sacando de contestu una escena operística y reinterpretándola, y, otres, treslladando a la ópera una escena cotidiana. El senador estadounidense Bernie Sanders coles sos manoples, que se fixo viral nes redes va unos díes, protagonizó una de les últimes entregues de “memeopera”; Ainhoa Arteta, al so pasu pel concursu de cocina “Masterchef”, sal n'otra de les más recién.

“Conozo a cantantes, ellos te van cuntando, y d'ehí saco idees pa les viñetes. Hai personaxes que me resulten más fáciles, porque xuben semeyes que s'empresten más. Yo siempres intento manda-yos los memes a ellos primero de xubilos, porque la cuenta ta pensada como daqué pa prestar, non pa fadiar a naide, y nun ye lo mesmo l'humor d'un italianu qu'el d'un español o un rusu”, comenta Hugo Felgueres. A estes altures, la so cuenta tien siguidores en toos esos países y en dalgunos más.

Pocos artistes dixeron que non a salir en dalgún de los sos memes, y hasta agora solo tuvo que retirar un par d'ellos. Tolos díes xube dalgunu, unu a lo menos, y dacuando tamién comparte dalgún más nes "stories". Ocúrrense-y al vuelu, va apuntando les idees y, cuando consigue casar el testu y l'imaxe, edítalos, una operación que-y lleva pocu tiempu.

En México fíxose popular de la mano de Camarena y del director Iván López Reynoso, qu'apaecieron na so cuenta. Col últimu caltien una sección periódica, que titularon “Perchè lo vò sapere”, na qu'espliquen conceutos técnicos y daqué de la xíriga operística.

Nos meses d'enclaustramientu pola epidemia de coronavirus empezó a facer una serie de conversaciones en directu, emitíes al traviés de les "stories" d'Instagram. La primer entrega llamóse “Trece más uno” y esta segunda, más espaciada, “Trece más dos”. Dientro d'ella Felgueres tien previsto charrar col tenor uruguayu Edgardo Rocha. Adelanta que llueu va haber un alcuentru con Zapata, que presentó de manera dixital nel Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA'l so llibru "Música para la vida”, del que Felgueres va sortear un exemplar na so cuenta. Va unos díes paroló en directu cola cantante catalana Sara Blanch, y va meses fízolo col escenógrafu Emilio Sagi y col compositor Gabriel Ordás, dambos uvieinos, como él.

Col tiempu, “memeopera” foi diversificando conteníos y arriqueciéndose. Hubo xuegos y sorteos, y dalgún tuvo como premiu un cachopu asturianu.

La vanidá de los tenores o la rivalidá entre mezzos y sopranos son tópicos que cuerren nel mundín, a los que dedicó dalgunos de los sos montaxes más celebraos. “El que más likes tuvo, más de mil, ye ún nel que salen dos neñes, una con una muñeca y otra más pequena llorando, y en mediu, el papel de Carmen, que ye pa mezzo, non pa soprano”, cuenta Hugo Felgueres. Ye porque les sopranos, esplica, tienen fama de querer cantalo tou.

La finalidá de “memeopera”, según el so ceador, ye “divertir y divulgar”. Amás, nestos meses tan duros pal sector de la llírica, sirvió d'aliendu a munchos profesionales.