“Quiero quedar n'Asturies, equí hai innovación y talentu”. Col so Diploma d'Honor de los Premios Nacionales a la Moda pa Nuevos Diseñadores, la uvieína d'orixe arxentín Lourdes Ranzini (Mar de Plata, 1998) toma impulsu pa facese un buecu nel mundu de la moda dende Uviéu. La so colección “Shikigami” non solo bebe de la cultura xaponesa sinón que ye una completa inmersión nel país nipón. Con ella, ganó en payares de 2019 el Certame de Nuevos Diseñadores, na so fase asturiana. Tres el parón de la pandemia, pudo midir el so talentu nel concursu nacional, d'onde salió animada a siguir. “La cultura asiática foi una gran inspiración pa mi”, cuenta.

La so colección ta inspirada nos degorrios de la cultura xaponesa del mesmu nome, los shikigami, seres mitolóxicos de distintos tipos y formes. Ranzini volquió toles sos conocencies sobre la mitoloxía del país nipón pa crear ya iguar la so moda. “Lo fantasmagórico yera esencial na idea”, esplica esta uvieína que nun apara de formase y que tien en casa un bon espeyu ónde mirase: la so madre, Laura Izco, llegó a España cola pequeña Lourdes d'un brazu y una maleta de 20 kilos del otru. Nestos años tresmitió la so vocación pola moda a la so fía, que non solo recoyó'l testigu sinón que paez facelo con maña. Dambes piensen siguir trabayando xuntes: “Quiero llevar a mio madre allá onde vaiga yo. Apriendo acaldía de la so gran esperiencia”.

La colección de Ranzini básase en dos tipos de shikigami, los shinigami y los hannya, degorrios xaponeses cola capacidá d'influyir nos pensamientos de les persones, provocando emociones negatives y escures, una de les coses que Ranzini quería reflexar na so ropa: la moza afayó'l mundu fantasmal siendo una neña y yá d'adolescente conoció l'anime, un tipu de series y películes orixinaries de Xapón, del barriu de Harajuku, en Tokio, famosu pol so arte caleyeru, la moda y los cosplayers, persones que se visten de los sos personaxes d'anime favoritos.

La orixinalidá del proyectu llevola a ser una de les protagonistes nel certame nacional, celebráu n'Alcalá de Henares, el pasáu mayu. Teresa Laso, presidenta d'Adymo (Asociación de Diseñu y Moda d'Asturies), la delegación del concursu n'Asturies, resalta la “calidá na confección” qu'atesora Ranzini y el so “talentu pa la moda”. Foi Teresa Laso la que l'animó a presentase a los certames, cunta Ranzini: “Esto foi gracies a ella, a la so insistencia”, destaca la nueva diseñadora.

Na so colección, la idea, diz, yera axuntar dos mundos nún: “Quería crear daqué que tuviera inspirao no que me presta”. Utilizó teles vaporoses p'asemeyar lo fantasmagórico y cueru pa la representación de la escuridá de los demonios, con un toque sexy que reafitó al usar los dos colores protagonistes de la ropa, el colloráu y el negru. El detalle más llamativu en blancu de tola firma son les mázcares, una forma de recrear a los espectros niponos y que se-y escurrió al so hermanu Ezequiel, de namás siete años.