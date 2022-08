L'acebache sigue esperando'l so sitiu xustu nel mercáu. Ante la invasión de minerales imitadores a precios más baxos, los artesanos asturianos que viven del acebache tienen una engarradiella per delantre: que l'Alministración asturiana apruebe'l presupuestu que permitiría disponer d'un test de verificación científica del material. Trátase, según espliquen los conocedores del proyectu, d'una preba química que fadría una comprobación instantánea de la procedencia del material. Y ye que, a güeyu, ye imposible estremar ente un acebache verdadero y otros minerales d'apariencia casi idéntica, como'l lignitu, "y solo el pasu del tiempu dexa acolumbrar les diferencies, que se manifiesten en forma de resquiebres na superficie del mineral", esplica l'artesana y esperta María Pérez.

El test qu'artesanos del acebache como María Pérez reclama lo que dexa ye inspeccionar si esisten nes pieces sospechoses "eses cualidaes que'l petróleu (componente imprescindible del acebache) otorga al mineral pa evitar que resquiebre: estabilidá y triboelectricidá". L'Asociación d'Acebache Xurásico de Villaviciosa, que preside Pérez, tuvo una xunta cola directora xeneral d'Enerxía, Minería y Reactivación, María Belarmina Díaz Aguado, en busca del financiamientu pa incorporar esa investigación colos tests de triboelectricidá. El proyectu, según dicen dende l'Asociación, yá recibió lluz verde "pero ta paráu nesti momentu hasta la reincorporación de la responsable del grupu Investigador Científicu nel Institutu de Ciencia y Tecnoloxía del Carbonu (INCAR) del CSIC, que s'alcuentra de baxa llaboral", cuenta María Pérez..

L'apaición de minerales que suplanten al acebache afonda'l gran problema que tienen los artesanos fieles al productu asturianu, que yá de por sí sufre'l problema de la so escasez actual: "Les mines zarráronse porque yeren esplotaciones mui precaries que cola normativa actual nun se podíen caltener", diz María Pérez. Esperar a la so rexeneración nun ye una opción porque l'acebache yá nun se forma, "ta llimitáu. Si escosa, escosa", recalca l'artesana. Falten suministros de bona calidá y abonden les importaciones de países como Turquía, cunten dende l'Asociación; asina que los artesanos, si quieren material nuevo, tienen d'esperar desprendimientos mínimos d'acebache que permitan la creación de pieces pequenes. Y ehí ye onde entren minerales asemeyaos, más baratos y de calidá más baxo, como'l lignitu. Por eso, l'acebache d'Asturies quier el so test de verificación.