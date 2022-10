El pintor xixonés Jorge Nava (1980) espón hasta'l próximu 22 d'ochobre na galería madrilana On Art Space (cai Santa María, 37, Barriu de les Lletres). Ye la so primer muestra individual na capital y ta formada por diez cuadros de gran formatu que suponen un viraje cn al respeutive de la obra que protagonizaba la so anterior esposición, na galería Alzueta de Barcelona, en 2021, onde s'internaba nel minimalismu conceptual con una serie de llenzos arrexuntaos sol nome "Punto y línea sobre plano" y formaos solo por estos dos elementos.

Nesta ocasión, la pintura de Jorge Nava torna al puntu esplosivu, vitalista, que marcó la so muestra de 2018 nel Centru de Cultura Antiguu Institutu de Xixón, sol títulu "Like bees to de honey". Esta de la galería On Art Space titúlase "Pintura para las abejas", y dambes non solo emparenten pol títulu, tamién les obres tienen un mesmu aire positivu, plenu de color. "Intentu que la mio pintura se rellacione colo que pasa nel mio interior y alredor sentí un impulsu positivu, de volver a la vida. El color unvia a un estáu primaveral constante, d'enerxía arramante, de floriamientu", esplica Nava, quien almite que la torna a esta manera de pintar –"cola que me siento más identificáu"– guarda relación cola superación de la pandemia y el regresu a la normalidá, tres meses de confinamientu y restricciones que, sicasí, al artista tampoco-y vinieron mal. Foi un tiempu, indica, p'adoptar "una perspectiva contemplativa" a la ponese col so trabayu.

Jorge Nava, que yá espunxera en Madrid en muestres colectives y que les sos obres tuvieron presentes en distintes feries capitalines como ArtMadrid o Arcu, da un pasu más na so carrera cola primera individual nuna galería madrilana. Esti artista, que ganó en 2007 el premiu "Asturias Joven" d'artes plástiques, fíxose en 2021 col segundu premiu del Certame Nacional de Pintura "Casimiro Baragaña", del Conceyu de Siero. La so obra ta presente en delles colecciones privaes, como la de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la colección Alicia Aza y la Fundación Talens.

Les obres que Nava va enseñar en Madrid respuenden a una busca personal p'atopar la manera "de fluyir cola pintura y afayame a gustu con ella. Nun taba a gustu con esa pintura que fixi na pandemia y volví a la pintura d'acción, cola que más me reconozo. Ye una pintura mui xestual, mui esperimental, casi como una performance. Una pintura onde'l cuerpu ye mui activu y la xestualidá y el color son bien importantes. Los xestos surden de la mio propia enerxía nel momentu de pintar", esplica esti pintor que confiesa que ye un artista "reflexivu" que trata d'empobinar la so actividá creativa cola máxima honestidá, buscando ser coherente y sinceru con él mesmu, "ensin concesión a naide, nin al mercáu, ensin pensar qu'a la xente puede gusta-y más o menos".

La esposición ta comisariada por Óscar Manrique, quien apunta que los "ecos de los primeros espresionistes astractos parecen ayudar a esti artista a determinar lo sutiles y etérees que son les llendes del arte contemporáneo, heredando d'ellos aquella voluntá innata pa la esperimentación". Ye, según Manrique, una pintura que "naz del xestu, meyor de tou'l so cuerpu", y onde "s'entemecen costantemente lo perceptivo colo puramente emocional".