Trazos de amor a Los Quebrantos

Lolo Serantes ama la playa de Los Quebrantos. Es tal su pasión por el arenal que baña San Juan de la Arena que, cuando habla de él, se emociona. Serantes quería expresar de la mejor forma que sabe "ese sentimiento" y decidió pintar, contar con trazos de óleo las sensaciones que le pasan por la cabeza. Ahora, expone ocho de esos cuadros en el bar Gurugú. Ninguno tiene título, aunque todos muestran perspectivas de Los Quebrantos.

El pintor arenesco vive en Ponferrada (León), donde también recuerda su pueblo. En su estudio piensa en La Arena, en las olas, las tormentas marinas. "Los Quebrantos es la playa que me vio nacer y crecer, en la que estuve con mis peores y mejores pensamientos y ahora tengo la oportunidad de exponer en el pueblo y retratar la playa", señala el artista, que ha retratado la barra de San Esteban desde la playa y también la isla de la Deva, la que separa Los Quebrantos del Sablón de Bayas, en Castrillón.

Lleva en Ponferrada doce años y viene cada dos o tres meses a La Arena para recargar fuerzas. "Vengo a ver la playa", comenta el pintor arenesco. También visita a sus familiares y amigos. Mientras lo cuenta, hace un silencio y remarca: "Los Quebrantos, pero si es que hasta el nombre es precioso, Que-bran-tos. En invierto es un tormento y un quebradero".

A Serantes, la playa de La Arena le chifla, le gusta pasear por ella. Aunque si pudiera elegir desearía que tuviera menos garabuxada, que es como los arenescos llaman a los restos que arrastra la mar. "Me gusta que la playa sea virgen, como es. Y quizás es una pena que este año no tengamos bandera azul en Los Quebrantos, porque si la tuviéramos tendríamos más turismo", cuenta el artista, que lleva 16 años dedicándose en cuerpo y alma a la pintura. "Me encanta el arte, últimamente también estoy escribiendo a ratos", resume.

El arenesco se crió en el barrio del Mau Mau, en la calle Rubén Darío, y desde su casa veía todos los días el mar, la playa de sus amores. "La distancia que debe haber desde la casa de mis padres a la playa es de doscientos metros más o menos", indica el artista, que el pasado año fue pregonero de las fiestas de su querida localidad.

Recuerda que los arenescos tienen nombre para las diferentes partes de la playa de Los Quebrantos. Así, a la más próxima a la peña de la Deva la denominan "El Tostadero"; y la parte central recibe el nombre de "La carretera o el frente". Los interesados en disfrutar de las obras pictóricas al óleo tienen tiempo para hacerlo, ya que la muestra permanecerá abierta hasta finales del verano. "La colgamos hoy -por ayer- por San Juan y la quitaremos por San Telmo", señala el artista, que se emociona cada vez que va a Los Quebrantos y así lo muestra en sus trazos, en las olas y en la profundidad del arenal.