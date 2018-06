La Arena triunfó con su pira, inspirada en una goleta, y Luanco se citó en La Ribera

En Corvera, las llamas iluminaron el pantano de Trasona. En una hoguera por polémica en los años anteriores (hace dos tardó en encender y hace uno, los fuegos artificiales dieron un susto) los corveranos disfrutaron con una llamativa propuesta que ensalza el patrimonio cultural del concejo: un réplica del palomar de Nubledo y las figuras de un cuélebre y una paloma. Como viene siendo habitual desde hace años, fue construida por el trabajador municipal Tito Pravos. Posteriormente, el gaitero más internacional amenizó la velada con su gaita. Hevia hizo las delicias de su seguidores y también de los proganos, en una fiesta que también se alargó hasta altas horas de la madrugada y en la que el artista aprovechó para presentar su último trabajo, "Al son del indianu".

Una de las hogueras más llamativas de la comarca fue la de La Arena, en Soto del Barco. La fragata "Cala Esmeralda" miraba al mar, antes de arder. El barco es obra de Antonio Rodríguez, un gran aficionado a los buques desde que era niño. "Hago esto porque me gusta y porque tengo ilusión, no busco ningún mérito", destacó el autor, sobre una obra a la que no le faltaba lujo de detalles. Esperaba Antonio Rodríguez que la foguera ocupe también un lugar destacado para años próximos. "Con la hoguera en otra ubicación más gente podría disfrutar de la quema", precisó sobre una obra, a la que le ha dedicado muchísimo tiempo y que en cuestión de minutos, no fue más que cenizas.

En Castrillón, disfrutaron con la hoguera festiva de Arnao y en muchas otras localidades. En Raíces Nuevo, la asociación de vecinos "El Peñón" también prendió su pira, una imagen que se replicó en Coto Carcedo y La Braña, además de las que se encendieron en la playa de Salinas. En Gozón, el fuego regresaba a la playa de la Ribera en Luanco tras años de ausencia por polémicas con vecinos y hosteleros para quemar los malos espíritus y dar la bienvenida los mejores deseos del verano. Eso sí, la parte musical también jugó un importante papel y corrió a cargo de la orquesta Alabama, en la plaza Doctor Cors.