La nueva coordinadora de Cáritas pide "más voluntarios y donaciones"

Sonia Artime Arias (Avilés, 1976) es la nueva coordinadora de Cáritas Arciprestal desde el pasado día 14, cuando los voluntarios de la ONG católica apoyaron la única candidatura que se había presentado: la suya. "Venía escuchando el runrún de por qué no me presentaba. Al final, dije que sí", explica a LA NUEVA ESPAÑA la también voluntaria del servicio de Acogida y Acompañamiento de la organización (lleva once años vinculada al colectivo). "Como voluntaria estoy al servicio de Cáritas, eso quiere decir que voy a estar donde Cáritas me necesite", reconoce. Así que durante los próximos tres años, la gerente de la empresa Fluid System estará al frente de un colectivo que cuenta con "más de trescientos voluntarios, pero que necesita más voluntarios y más donaciones económicas".

Artime se licenció en Derecho, pero nunca ha ejercido la abogacía. Estudió un Máster en Comunicación que la llevó a trabajar en el departamento de divulgación de la Dirección General de Tráfico (DGT). "A la vuelta a Asturias empecé a trabajar en algunas empresas de la familia", apunta. Es hija del empresario Genaro Artime. "Empecé cuando una amiga me llamó. Nos dieron un despacho y comenzamos a hacer asesoramiento legal para migrantes", señala.

Eso fue en 2007. "Me voy a tener que apartar esta temporada y me da pena", cuenta. Y es normal: Artime va a trabajar mano a mano con Moisés Murias y con Miguel Ángel Morante. "El primero será el secretario y Morante, el responsable de las cuentas", apunta. "Tenemos que vernos con Álvarez-Buylla para traspasar las responsabilidades. Acabamos de llegar", reconoce Artime, que tiene que ajustar ahora su horario laboral con el tiempo que va a dedicar a la coordinación. "Moisés y yo tenemos trabajo y una edad similar. Luego está Miguel Ángel, que está jubilado. Compartir el trabajo es la única manera de rejuvenecer la edad de los voluntarios", señala.

La nueva coordinadora asegura que lo mejor que tiene Cáritas "es la gente que encuentras". "Para ser voluntario sólo es preciso que te importe la gente, que quieras aportar aquello que sabes", afirma. Dice que Cáritas es una organización que trabaja de manera coordinada con los servicios sociales. "Tiene que ser así", finaliza.