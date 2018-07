Un padre denuncia falta de flexibilidad en las horas de uso de la escuela infantil

El padre de una niña matriculada en la escuela infantil de Las Vegas lamenta la falta de flexibilidad en el número de horas del servicio, que establece el Principado. "Me obligan a pagar la jornada completa por 40 minutos más que la media jornada. Dejar a la niña en el centro me sale aproximadamente a más de 10 euros la hora", explica el hombre, después de recibir un aviso por tratar de dejar a su hija media hora antes en la escuela infantil. "A los que están en mi situación, nos cobran el máximo, pero no ayudan a trabajar para ganar el dinero y pagárselo. Lo normal sería que te pasen la parte proporcional que necesites", afirma.

"Normal que los que paguen el máximo como nosotros se lleven a los niños a centros privados, que son mas baratos y comprensivos", sostiene el padre, que a partir de ahora comenzará a pagar la jornada completa por la situación. Para el progenitor, se trata de un problema serio en la reglamentación de un servicio pensado para la conciliación familiar: "¿Dónde está la ayuda a la natalidad, la flexibilidad, el apoyo a las madres, padres y a las familias que trabajan los dos para pagar impuestos?", sostiene, para añadir que se plantea pedir una reducción de su jornada: "Cobro la mitad, pago la mitad de impuestos, pero salgo ganando porque me sale gratis la guardería".