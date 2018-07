Los Servicios Sociales dan servicio al doble de familias que hace una década

El área municipal de Servicios Sociales ha incrementado de una manera notable su trabajo tanto en el número de personas atendidas como en el importe económico. El año pasado, el Ayuntamiento atendió a 10.402 familias; una década antes, 4.143. En 2017 destinó 480.656 euros a prestaciones sociales económicas, sobre todo para la vivienda; en 2007, 74.609 euros. Esos son solo algunos datos de la memoria de Servicios Sociales de 2017, que ayer presentó sus responsable política, Yolanda Alonso. "La memoria nos da una fotografía de lo que es la sociedad en Avilés. Además del balance de los programas, de cómo se ha tenido que ir aumentando el dinero para los diferentes programas, nos sirve para evaluar y adaptar las políticas sociales a las nuevas necesidades", afirmó.

En ese sentido, hay tres grandes bloques. El primero, las personas mayores, a las que cada vez se dedican más recursos e inversiones ya no solo para que se mantengan en sus domicilios sino también para fomentar la participación ciudadana. El segundo, las familias. "No solo se atienden a las que están en riesgo de exclusión social sino también a aquellas que están en dificultades por situaciones de desempleo", apuntó Alonso. Solo el año pasado, Servicios Sociales recibió a 1.029 familias avilesinas nuevas. La tercera línea son los menores.

El año pasado, los Servicios Sociales trataron con 1. 341 familias con menores a su cargo. El equipo de atención especializada a la infancia y familia (EITAF) trabaja con aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de desprotección y en 2017 atendió a 187 pequeños (29 nuevos), sobre todo de entre 6 y 11 años. Los principales motivos de intervención fueron la negligencia o sospecha de negligencia por parte de los cuidadores (63 casos) y la dificultad de la familia para controlar la conducta de los niños (58 casos). Por maltrato físico o emocional hubo 10 intervenciones y otras 21 por situación de necesidad familiar.

El Ayuntamiento también trabaja para frenar el absentismo escolar, que en Primaria está en el 0,64 por ciento y, en Secundaria, en el 1,33 por ciento. "No estaremos satisfechos hasta conseguir que no haya ningún niño sin ir a clase y por eso seguiremos implementando medidas", afirmó la concejala de Servicios Sociales.

Respecto a los mayores, el Ayuntamiento tiene en marcha proyectos para la promoción de la autonomía personal. El servicio d ayuda a domicilio llegó en 2017 a 1.391 casas por las 813 de una década antes. En cuanto al Programa de apoyo a familiares de personas dependientes se han creado dos grupos nuevos (36 personas) que se suman a los dos grupos ya consolidados de 23 personas. También sigue en marcha el Programa de apoyo a personas mayores de más de 75 años, que ha mantenido contacto con 226 personas. "Ha sido importante la puesta en marcha del centro de mayores de Las Meanas. Desde que la gestión es municipal, hemos conseguido que haya un mayor conocimiento de los recursos municipales. Eso se ha notado en que los mayores también empiezan a pedir ayudas de garantía energética y al pago de las comunidades, por ejemplo", expuso Alonso.

Otra línea de Servicios Sociales es la incorporación social, donde el Salario Social Básico del Principado es la principal herramienta. En Avilés la recibieron 2.453 personas en 2017, un 7,9 por ciento más que en el ejercicio anterior. En esa línea también trabajan con las personas inmigrantes y con las personas sin hogar. En ese caso, la concejala de Servicios Sociales destacó cómo el número de personas que utiliza el albergue de transeúntes ha ido disminuyendo: 576 en 2017 frente a las 816 de 2007. "La razón está ligada a la política de vivienda que realizamos. No se desahucia y, además, a aquellos que ya no tienen casa se les ayuda a acceder a una con programas como el 'Housing first'", afirmó Alonso.

El objetivo de Servicios Sociales es que cada vez más gente conozca los recursos de Servicios Sociales. "No se consideran un servicio universal sino que se cree que es solo para personas en exclusión o minorías", concluyó.