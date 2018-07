Los moteros aceleran la fiesta

Un centenar de aficionados a las dos ruedas se subieron ayer a sus motos para recorrer Corvera en la I Quedada motera de Las Vegas, con motivo de las fiestas de la localidad. "Era mi primera quedada y me ha encantado. El día acompañó y la gente es muy maja. Ya me tienen enganchado", explicó el ovetense Said Moyano, que hizo junto al resto de los moteros la ruta pasando por la Estebanina, Arlós, La Laguna, hasta llegar al concejo de Llanera para realizar un "pinchoteo" en Villabona, antes regresar a Las Vegas por el alto de La Miranda, Cancienes, Nubledo y Los Campos.

Al regreso a Las Vegas, de donde partió la marcha, los moteros disfrutaron de una paellada juntos para reponer fuerzas. Enfrente de Said Moyano estaba José Manuel González, de Cancienes, que también se estrenaba en la experiencia. "Ha sido fabuloso y el recorrido fue precioso", indicó el corverano. Así, el grupo motero "La ruta del Agua", que organizaba la quedada, dijo haber conseguido su objetivo: por un lado que los moteros experimentados disfruten y, por otro, promocionar el mundo motero.

Tanto fue así que hubo otro estreno especial, el de Alejandro Rodríguez Villareal, de 10 años, que se subió a la moto con su padre. "Acaba de cumplir la edad para poder subir a la moto y ya ha querido venirse", dijo el progenitor. El pequeño motero quedó con ganas de más: "Me encantan las motos, me supo a poco, a ver cuando es la siguiente". Y entre "noveles" estaban también los experimentados, como los organizadores de la quedada. "La verdad que ha salido mejor de lo que esperábamos por el buen tiempo, así que tenemos ganas de volver a celebrarla", indicaron.

El día estuvo ayer plagado de actividades en Las Vegas, con una sesión vermú en la Serrería, actuaciones infantiles, el reparto del bollo y los esperados fuegos artificiales, en la fiesta que tuvo su principal foco en el parque Europa. Después del colofón hoy las atracciones infantiles estarán a mitad de precio para cerrar oficialmente el programa.