Anadel quiere salvar "la integridad física y emocional" de las vacas de La Menudera

"Solicitamos la custodia de los bóvidos y équidos de la finca sita en La Menudera para salvaguardar la integridad física y emocional de los animales, motivados por la denuncia realizada por el Seprona relativa a un maltrato animal". Así argumenta la protectora de animales Anadel la petición a la Consejería para hacerse cargo de las seis vacas y dos yeguas que han contabilizado en la granja de La Menudera, en Cancienes, después de que los animales fueran descubiertos en un pésimo estado de higiene y salud hace ya más de una semana. La protectora alega que dada la "situación que pone en serio peligro la integridad de los animales es necesaria una rápida actuación" y, por tanto, solicita que se le ceda la custodia mientras se resuelven las gestiones administrativas y judiciales respecto a la granja. Se trata por el momento de una petición administrativa, pero Anadel no descarta realizarla por vía judicial.

Hablar de la integridad emocional de los animales no es solo un formalismo. "Solo hay que ver cómo están los perros que hemos podido rescatar, que se asustan de la gente y están tremendamente estresados", sostienen desde la protectora. Pero, sobre todo, preocupa el mal estado físico de los animales de ganadería que hay en la granja de Cancienes. Este lunes, la protectora entró de nuevo a la finca para sacar a cuatro perros -en total han conseguido rescatar a diez canes, todos con sarna, aunque uno de los cachorros no pudo superar la enfermedad y murió- y comprobaron que la situación de las vacas no había mejorado. "Siguen hasta arriba de excrementos y nos dio la sensación de que al menos una vaca tenía una enfermedad en la piel, pero como todavía no hemos tenido acceso a ellas no pudimos comprobarlo", señalaron tras el rescate del lunes. A las yeguas, que estaban atadas en un prado, no pudieron ni acercarse.

Desde la protectora confirman que ya han encontrado centros que cumplen con la normativa para poder llevar a los animales, centros que estarían fuera de Asturias y así se lo han hecho saber al Principado.

La protectora ya tiene la custodia de los perros, que le otorgó el Ayuntamiento, y está pendiente de saber que ocurrirá con las más de cien aves de corral que se encuentran en la finca: "Varias protectoras ya se han ofrecido a acogerlas, pero por el momento son los animales que corren menos peligro y no hemos iniciado los trámites".