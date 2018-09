La cineasta López Martín: "El Principado no me dio lo que prometió"

La productora y directora de cine avilesina Ana López Martín tiene una alegría y una gran decepción. La primera es el estreno el viernes próximo -en los Odeón de Parque Astur- de su primera película: "El crucigrama de Jacob". Es un "documental de autor en el que la ficción tira del relato y no una voz en off", destaca. La decepción la enfoca hacia el responsable de Turismo del Principado: "Creó unas expectativas de cara al rodaje de la película que luego no cumplió".

Esas expectativas eran presupuestarias. "Pedíamos lo mínimo. Nos dijo que sí, que era mínimo, y que si necesitábamos una carta de compromiso, nos la daría la semana siguiente, que no podía disponer del dinero de manera inmediata", asegura la cineasta, el alma de un proyecto que cuenta con distribución internacional a cargo de la empresa Deaplaneta. "Vamos a estrenar y no contamos aún con el Principado y eso que la película podría ser en sí misma una campaña turística sobre el Camino Primitivo", añade.

El documental "El crucigrama de Jacob" parte de la novela de la propia Martín. "Pero esa es la excusa", explica. La historia la protagonizan dos peregrinos medievales que parten de Oviedo, pasan por Grado, Salas, Allande y recalan en Grandas de Salime", explica la productora, directora y guionista del filme. "Todos estos ayuntamientos prestaron sus recursos a la película, desde lo más mínimo y hasta pequeñas aportaciones de dinero, todos. Y quiero agradecérselo. Hablamos con el responsable de Turismo y nos prometió de palabra que se iba a involucrar y con su palabra y con la promesa de la carta de compromiso, por mi cuenta, sin que nadie me mandara, eché la casa por la ventana y añadí dos días más al rodaje", confiesa.

La decepción de Martín con el Principado es muy marcada. "Hemos estado detrás de ellos porque, tras aquella reunión, nos dejaron de atender. Finalmente, hace poco, dijeron que presentáramos los papeles a Laboral Cinemateca. Y ahora, porque están ahí los papeles, dicen que no se pueden pronunciar al respecto", denuncia la directora y productora -a través de la empresa Instancia Legal-. La película está lista. Cuenta con José Valle en la dirección fotográfica. El Camino empieza el viernes día 21.