"La fiesta de los mayores fue un mitin del PSOE", denuncia el PP

El Partido Popular lanzó ayer una fortísima crítica contra el gobierno socialista de Gozón por "convertir" la comida anual de los jubilados en Moniello, que tuvo lugar el sábado, "en un mitin político". "El PSOE, un año más, no ha invitado a los concejales de la Corporación a participar en la fiesta de mayores", denunció el portavoz de los populares, Ramón Artime. "Parece que el gobierno local quiere hacer una fiesta de exclusividad política", añadió.

Artime se mostró muy crítico con la actitud del PSOE. "La fiesta de los mayores del sábado se convirtió en un mitin. Se llevaron las cuentas de cuando la hacíamos nosotros (Artime fue alcalde de Gozón por el PP) y las compararon con las de ahora", aseguró. "Dicen que ahora es mucho más barato. Esas cosas no tienen nada que ver. Nosotros hacíamos fiesta con una serie de actividades que ahora no se hacen . Lógicamente, ahora hay menos coste porque se hacen menos cosas", prosiguió. "Y con la comida, lo mismo. Antes había un menú mucho más amplio, no sé si mejor o peor, y tenía un mayor coste. Ayer, la fiesta de nuestros mayores se convirtió en un mitin que no venía a cuento", remató.

La fiesta de los mayores es una actividad que se inició cuando el PP gobernaba en el concejo. "Hubo años en los que llegó a haber tres charangas, grupos folclóricos... Todo eso cuesta y ahora no hay nada de eso, solo la comida, aseveró Artímez. "Nosoros llegamos a repartir hasta mil vales para la comida. Si baja la participación, también el coste (el sábado hubo 700). Lamentamos que se entre en esta discusión cuando no viene a cuento, salvo que el PSOE quiera dar ya el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Si eso es lo que quieren, eso encontrarán. Tienen mucho que dar cuenta a los vecinos", remató el concejal.