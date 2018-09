Grueso sopesa entregarse tras enviar un burofax a los jueces, que ni lo abren

La cuenta atrás para el juicio del "caso Niemeyer" se enreda cada vez más. Natalio Grueso, el principal acusado y sobre el que pesa una orden de busca y captura para ingresar en prisión por riesgo de fuga, sopesa entregarse hoy en la Audiencia Provincial, en Oviedo, donde tiene que recoger la citación para la vista que comienza el lunes. Ayer dio señales de vida, a través de un trámite electrónico. El exdirector de la Fundación del Centro Niemeyer, para el que la Fiscalía pide once años de cárcel por presuntas irregularidades durante su etapa al frente del proyecto cultural, remitió ayer al Tribunal un "burofax premium online", servicio que se utiliza para enviar de manera urgente y segura documentos relevantes que puedan requerir una prueba frente a terceros. Su contenido es un misterio. La Sección Tercera de la Audiencia, que juzgará el caso, no lo leyó y añadió el documento al rollo de sala "en el mismo estado" en que se recibió, "sin proceder a su apertura". Los jueces insisten en que Grueso está en busca y captura para ingresar en prisión al no haber podido localizarle en sus domicilios de Oviedo y Madrid para su citación.

Unas horas después, el Colegio de Abogados de Oviedo acordó aceptar la renuncia del abogado de oficio de Grueso. "Existe una causa justa al resultar absolutamente imposible ejercer una defensa adecuada del justiciable (Natalio Grueso) en un plazo de tiempo tan exiguo como el establecido, habida cuenta de la magnitud del procedimiento, con aproximadamente 20.000 folios y 83 testigos", comunicó el órgano colegiado en un texto hecho público.

El Colegio de Abogados apoya así al letrado José René Alperi, que asumió la defensa del principal acusado del "caso Niemeyer" por el turno de oficio el 16 de agosto tras la renuncia a finales de julio de Pelayo Mijares, y manifiesta además su extrañeza porque la Sección Tercera no haya suspendido el juicio, cuyo inicio se mantiene por el momento señalado para el próximo lunes. "El Colegio de Abogados de Oviedo considera difícilmente comprensible la decisión de la Sala de no suspender el procedimiento para darle tiempo suficiente al letrado a preparar una defensa adecuada, ya que de esta forma se debilita el derecho a la defensa del justiciable (Natalio Grueso) y se ataca de manera frontal la dignidad de la profesión de abogado, que tiene que disponer de plazos suficientes para ejercer convenientemente dicha defensa", señala el comunicado redactado en el órgano colegiado.

Quien sí se personó ayer en la Audiencia Provincial de Asturias, tal y como estaba previsto, fue el agente de viajes J. M. V. R., para recoger la citación para el juicio (el trámite que no ha realizado Grueso). El acusado acudió al complejo judicial ovetense con su abogado, el letrado Antonio Pineda, a las nueve de la mañana. Como informó este periódico, estaba citado para el pasado viernes, pero se solicitó el retraso porque J. M. R. V., que reside en la actualidad en Canarias por trabajo, tenía programado llegar a Asturias el fin de semana, precisamente con motivo de la celebración del juicio.

El calendario avanza y quedan tres jornadas hábiles en los tribunales para nuevos trámites relacionados con el juicio del "Caso Niemeyer". Y es que el próximo fin de semana hay puente en la capital asturiana. El próximo viernes será día inhábil por la festividad de San Mateo. En la cuenta atrás para el juicio son todo incógnitas, reconocen fuentes próximas al caso. ¿Mantendrá la Sala el señalamiento o suspenderá? (fuentes jurídicas indicaron hace tan solo unos días que podría haber dos juicios, uno con los otros cuatro acusados y una segunda visita con Grueso). Y la más comentada ayer en el ámbito de la judicatura y colegial: ¿Qué dice ese burofax enviado ayer por Natalio Grueso que se unió al rollo de Sala sin abrir? Fuentes próximas al caso indicaron al cierre de esta edición que la intención del exgestor cultural es acudir hoy por la mañana a la Audiencia Provincial junto al que será su nuevo abogado.