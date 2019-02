Seis formaciones participan en el III Festival de masas corales "Villa de Avilés"

Seis formaciones participarán el próximo 23 de febrero en el III Festival de masas corales "Villa de Avilés", que se celebrará en la Casa de Cultura. Son el coro de La Luz, el coro "Contracanto", la agrupación coral de Porceyo, el coro "Renacer", el coro "Amigos de Miranda" y la Coral Avilesina.

Las entradas se podrán adquirir los días 19, 21 y 22 en el Lar Gallego -calle Galiana, 18- en horario de 18.30 a 20.00 horas. El sábado 23, desde las 17.30 horas en la taquilla de la Casa de Cultura y hasta la hora del festival, que comenzará a las 19.00 horas. Todo el dinero recaudado irá este año a beneficio de Cáritas Interparroquial.

Cada uno de los coros interpretará cuatro temas populares de libre elección, entre las que están "Zamba de mi esperanza", "Las mañanitas", "Piel canela", "La bella Lola", "All you need is love", "Asturianina" o "Quizás, quizás, quizás".