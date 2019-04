Laviana denuncia olores "pestilentes" por la salida de camiones con lodos de la depuradora

"Hacía años que no pasaba esto. Ya volvemos otra vez a las malas practicas", denunciaron ayer los vecinos de la parroquia gozoniega de Laviana tras ver cómo desde hace en torno a un mes los camiones que sacan los lodos de la depuradora de Maqua circulan con las cajas abiertas, dejando a su paso un "olor pestilente".

Agustín García, presidente de la asociación de vecinos "Enlaze" de Laviana explicó que desde hace años hay "una especie de acuerdo" para que los camiones retiren esos lodos de la depuradora a primera hora de la mañana, "para no molestar a los vecinos", aunque si hay mucha acumulación y tienen que hacer más viajes, estas labores se alargan hasta el mediodía. "Nosotros no nos vamos a negar a que eso se haga, porque es necesario, pero sí instar a que se realice en unas condiciones que no nos afecten. Si esos camiones no cierran las cajas, sueltan un tufo insoportable. No entendemos por qué han dejado de cerrarlas", aseveró el dirigente vecinal gozoniego.

En su momento, los vecinos de Laviana reclamaron, sin éxito, al Gobierno del Principado de Asturias que incorporara un protocolo contra los malos olores en el plan de calidad del aire. "A ellos solo les interesan las partículas en suspensión, pero los malos olores también son contaminación", sentenció García.

Ante la situación que están generando esos camiones, el presidente del colectivo vecinal "Enlaze" de Laviana exige al consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, Fernando Lastra, que se "ocupe" más de este problema, "del cual pasó bastante en su etapa como Consejero pese a que anunció por activa y por pasiva todos los avances conseguidos en tema de saneamiento y depuradora". "En Laviana de Gozón no hubo ninguno", sentenció Agustín García, que urge que se tomen cartas en el asunto para evitar una primavera pasada por malos olores.