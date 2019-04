Monteserín: "Competencia no comprende las necesidades de la industria"

"La Comisión de la Competencia no comprende las necesidades de la industria ni la reducción de su competitividad por el coste energético", ha criticado esta mañana la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín.

"Desde que Alcoa anunció lo que anunció, sabíamos que ésta iba a ser una carrera llena de obstáculos. Y uno de los obstáculos para el Estatuto era, sin duda, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como ha demostrado con su informe. Ante esa situación, el Gobierno lo que quiere es dar la máxima seguridad jurídica al proceso y hoy no se ha aprobado el Estatuto: es un obstáculo importante en esta carrera pero no es definitivo", ha remarcado.

La Alcaldesa exige "que el Gobierno de Asturias y el Gobierno de España tutelen bien el proceso de industrialización de Alcoa, el proceso de venta de venta, y que superen este obstáculo que ha aparecido". "En segundo lugar, mi máxima exigencia al Gobierno que salga de las urnas, es que desde el lunes vamos a exigir el Estatuto de manera beligerante y contundente, porque lo necesitamos para Alcoa y para el resto de las industrias. Quiero que nuestras industrias estén en las mismas condiciones de competitividad que las alemanas o que las francesas. Y vamos a ganar esta batalla porque perder una batalla no significa perder la guerra", ha añadido.

Monteserín cree que "no está todo perdido": "Yo no lo doy por perdido. Hay que seguir trabajando para conseguir un Estatuto que recoja las alegaciones de los distintos sectores y que sea compatible con los organismo europeos y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La Comisión tiene que entender la necesidad de que exista un Estatuto, porque de su informe se desprende que no hay una comprensión exacta de las necesidades de la industria. Es cierto que el informe no es vinculante, pero un informe contrario da inseguridad jurídica y eso no es bueno para un Estatuto. El Estatuto tiene que dar seguridad jurídica, tiene que ser claro y transparente, y tiene que pasar todos los filtros, incluido el de la Comisión Europea. Por lo tanto, aunque el informe de la Comisión no sea vinculante, es bastante necesario para otorgar esa cobertura jurídica. Todos sabemos lo que da de sí la inseguridad jurídica en estos procesos".

La Alcaldesa incide en que "todos los actores tienen que tomar conciencia de la situación, incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que no parece que sea un buen entendedor de lo que tiene entre manos ni de la reducción de la capacidad competitiva de la industria electrointensiva a causa del coste energético".

"No quiero un Estatuto que dentro de nueve meses esté denunciado y no sirva para nada. Quiero que tenga seguridad jurídica porque no podemos estar sujetos a vaivenes. Estamos en una guerra muy compleja y hay que ir batalla a batalla. Hemos perdido la posibilidad de tener hoy ese instrumento, pero no es una pérdida definitiva. Hay que pelear para que nada más que haya un Consejo de Ministros que ya no esté en funciones, se apruebe. Es una prioridad absoluta para la Comarca de Avilés y para Asturias", ha concluido.